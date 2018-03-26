В суде по делу Кернеса объявлен перерыв до 2 апреля

Киевский районный суд г.Полтавы на очередном заседании по делу городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого изучил видеоматериалы совместного допроса одного из обвиняемых и потерпевших.

"Сегодня мы изучали видеоматериалы одновременного допроса на досудебном следствии Кернеса, Ряполова и Кутянина (пострадавшие по делу Сергей Ряполов и Александр Кутянин - ИФ)", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Г.Кернеса Александр Гунченко в понедельник.

Он сообщил также, что на следующем судебной заседании планируется допросить оставшихся свидетелей обвинения.

"Суд решил вызвать на следующее заседание свидетелей обвинения, которые до сих ор не допрошены, повестками",- сказал А.Гунченко.

Следующее заседание по делу назначено на 2 апреля 2018 года.

Как сообщалось, 25 января 2014 года неизвестные напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове. В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана - Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь". Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Г.Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Г.Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 года ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Г.Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.