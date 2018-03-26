Пользователей Instagram покорило видео с танцующим сальсу голливудским актером Уиллом Смитом. За сутки виеоролик собрал более двух миллионо лайков. На видео запечатлено, как знаменитый латиноамериканский певец Марк Энтони учит Смита плясать. Стоит отметить, что Энтони является исполнителем в стиле "сальса". Также он музыкант, композитор и актер. Как сообщал svodka.net ранее, известный актер Крис Эванс, который сыграл "капитана Америку", заявил, что фильм "Мстители-4" станет его последней работой с компанией MARVEL Entertainment . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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