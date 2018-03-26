Допрос руководства Николаевской обладминистрации пока не подтвердил, что и.о. руководителя николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой под давлением, сообщили в нацполиции. Полиция допросила руководство Николаевской области по делу о самоубийстве Волошина Фото: nikvesti.com По словам Мороза, в рамках досудебного расследования следствие допросило главу Николаевской областной государственной администрации Алексея Савченко, его заместителя, проверяя версию о самоубийстве Волошина из-за проблем в аэропорту."Глава администрации дал показания, в которых сообщил, что имел с Волошиным только рабочие отношения, никаких угроз, принуждений к подписанию документов не было", – заявил начальник управления Нацполиции.Он отметил, что "никаких актов выполненных работ по ремонту здания аэровокзала" не было. А вдова Волошина сообщила, что в начале марта Савченко обещал Волошину после получения сертификатов по аэропорту помочь ему получить квартиру, следовательно летчик был в приподнятом настроении.Исходя из этого холод пояснил, что не видит оснований полагать, что Волошин покончил с собой под давлением."Но хочу еще раз сказать, что эта версия не отбрасывается, мы продолжаем ее проверять", – добавил он.На вопрос, давило ли руководство облгосадминистрации на директора аэропорта, требуя от него подписать акты выполненных работ, холод ответил, что допрошены еще не все коллеги Волошина.И.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Волошин был назначен в январе 2018 года. С июля 2017-го он был замдиректора этого аэропорта.18 марта он выстрелил в себя из пистолета, скончался спустя некоторое время в больнице скорой помощи Николаева.2 марта издание "НикВести" сообщило, что Волошин по поручению Савченко разорвал договор с киевской компанией ЕИС, получившей подряд на капитальный ремонт здания аэропорта.Поручение губернатора фигурирует в телефонной переписке Волошина за месяц до смерти. Местный журналист Андрей Лохматов сообщил в Facebook со ссылкой на источник в аэропорту, что Волошин был шокирован поручением Савченко разорвать договор с ЕИС.И.о. директора аэропорта также писал знакомому о "суицидальных мыслях".19 марта Савченко прокомментировал самоубийство Волошина: "Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что. Прекратите заниматься непонятными вещами".Смерть Волошина расследуют по статье о доведении до самоубийства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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