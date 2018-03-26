В Киев пришла метеорологическая весна Об этом в понедельник, 26 марта,сообщила Центральная геофизическая лаборатория им. Бориса Срезневского. В столицу Украины 24 марта пришла метеорологическая весна. Самым холодным днем ​​месяца было 7 марта, когда температура воздуха доходила до -25 градусов, информирует svodka.net. В Киев в субботу, 24 марта, пришла метеорологическая весна. «Метеорологическая весна уже наступила, мы зафиксировали это в субботу, 24 марта», — сообщили в лаборатории. Читайте: Киеве обнаружили полтора десятка истощенных лошадей По данным климатологов, несмотря на морозную погоду в столице, температурных рекордов нынешнего марта не зафиксировано. Самым холодным днем ​​месяца было 7 марта, тогда температура воздуха доходила до -25 градусов. Напомним, ранее сообщалось, что нарастание тепла в Украине ожидается с 27 марта.



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