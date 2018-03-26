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В Одесской области потоп угрожает 30 населенным пунктам
26.03.2018 16:33

В Одесской области 30 населенных пунктов пребывают под угрозой затопления из-за разлива Дуная. Об этом глава Одесской ОГА Максим Степанов сообщил на своей странице в Facebook, передает .

“Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково”, — заявил Степанов.

Кроме того, губернатор вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав Килийской, Ренийской и Измаильской РГА.

Сотрудники ГосЧС уже готовы провести эвакуацию, а полиция усилила патрулирование.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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