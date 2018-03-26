В знак солидарности с Великобританией и в ответ на отравление в Солсбери российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери министерство иностранных дел Канады вышлет из страны четырех российских дипломатов, работающих под дипломатическим прикрытием. Фриланд: Мы принимаем эти меры в знак солидарности с Соединенным Королевством Фото: ЕРА "Сегодня Канада принимает меры в отношении семи российских работников. Мы выдворяем четырех дипломатов РФ, работающих в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве РФ в Монреале. Эти четверо идентифицированы как офицеры разведки, использующие статус дипломата, чтобы подрывать безопасность Канады и вмешиваться в нашу демократию", – отметила Фриланд.Она добавила, что принято решение отклонить заявки еще трех россиян, которых российское правительство хотело включить в свою дипломатическую миссию в Канаде."Мы принимаем эти меры в знак солидарности с Соединенным Королевством", – подчеркивается в заявлении.Сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 российских дипломатов. Кроме того, Соединенные Штаты закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. 14 стран Евросоюза также вышлют российских дипломатов.4 марта 2018 года 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери.Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии, Австралии и других стран.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Сегодня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев выдворяет 13 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля.Скрипаль – прежний офицер российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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