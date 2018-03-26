В Европе ряд стран принял решение выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Sky News Break в Twitter.

По словам председателя Европейского совета Дональда Туска, только данное решение приняли 14 стран. Таким образом Дания вышлет двоих дипломатов, Франция - четырех, Латвия - одного, Литва - трех, Польша - четырех. Также соответствующее решение поддержали в Нидерландах - страну покинут два дипломата РФ. Также МИД Германии подтвердил, что Берлин выдворил четырех дипломатов.

Помимо этого, такое же решение приняла Эстония - МИД сообщил о выдворении одного российского дипломата. В то же время из Чехии вышлют до 1 апреля троих российских дипломатов.

Вместе с тем Туск не исключил введения новых ограничительных мер в отношении РФ.

"Дополнительные меры (в связи с "делом Скрипаля", - ред.) не исключаются в ближайшие дни и недели", - заявил глава Евросовета.

Как сообщал svodka.net ранее, Соединенные Штаты Америки приняли решение выдворить 60 российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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