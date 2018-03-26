Украинского журналиста Павла Шаройко, которого в Беларуси обвиняют в шпионаже, планируют обменять на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику, сообщило издание "Белорусский партизан". Шаройко задержали 17 ноября 2017 года Фото: radiosvoboda.org Отмечается, что необходимые документы подготовлены на подпись Лукашенко.По информации источников издания, об обмене договорились на встрече высокопоставленных представителей двух стран. Планируется, что Шаройко обменяют на гражданина Беларуси Юрия Политику, которого задержали в Украине по подозрению в шпионаже.Издание пишет, что Политика интересовался у ветеранов АТО о воюющих на Донбассе белорусах, а также о наличии у Вооруженных сил Украины противотанковых ракет и их характеристиках. Его задержали 16 июня 2017 года при выезде в Беларусь с флешкой с секретной картой. 13 февраля 2018 года в Чернигове начался суд по этому делу.Отмечается, что официально о суде над Шаройко не сообщалось. По неофициальной информации, он уже прошел.Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.12 февраля пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова сообщила, что дело в отношении Шаройко будут рассматривать в закрытом режиме."Украинская правда" пишет, что Служба безопасности Украины обвиняет 33-летнего Политику в передаче секретных данных иностранному государству. По данным следствия, он пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Политике грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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