"Наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - заявляет Порошенко

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украины в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. Ибо как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены " , - сообщает Президент Петр Порошенко на странице в Facebook .

"Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе. Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций.

Наша общая ответ Кремлю и в дальнейшем быть решительной и жесткой для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права " , - написал президент.

Отметим, что председатель постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Владимир Арьев предлагает прекратить деятельность Российского центра науки и культуры (Россотрудничество) в Украине вместо того, чтобы высылать из страны российских дипломатов.

Напомним, что США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением , в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность. Четверо лидеров также отмечают, что РФ должна в полной мере раскрыть программу "Новичок" Организации по запрещению химического оружия.

4 марта Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.