США закрывают генконсульство РФ в Сиэтле из-за близости военной базы и предприятий Boeing

Президент США Дональд Трамп в понедельник распорядился выслать из страны десятки "офицеров российской разведки" и закрыть генконсульство в Сиэтле, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в понедельник.

"Соединенные Штаты предприняли данный шаг вместе с союзниками НАТО и партнерами по всему миру в ответ на применение Россией химического вещества военного назначения на территории Великобритании, что является очередным (примером российской - ИФ) модели осуществления дестабилизирующей активности по всему миру", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что США закрывают российское консульство в Сиэтле "из-за его близости к американской базе подводных лодок" и "к предприятиям фирмы Boeing".

"Предпринятые сегодня действия сделают США безопаснее, сократив возможности России шпионить за американцами и проводить скрытые операции, угрожающие национальной безопасности США", - отмечается в заявлении.

Ранее агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщало, что власть президента США Д.Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

В понедельник председатель Евросовета Дональд Туск объявил о том, что 14 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.