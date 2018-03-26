Киев не слышит Закарпатье, заявил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. Москаль: Что – Венгрия нападет на Закарпатье? Фото: moskal.in.ua На вопрос, какие из крепких украинских выражений он любит больше только, Москаль ответил: "Я из деревни. На Закарпатье, например, говорят – "Йди до гузиці". Жопа – это взято из российского диалекта. Это не украинский язык"."Ко мне много приходит простых людей, целые делегации, иногда они меня так сильно доводят, но я себя сдерживаю. По отношению к простым людям никто от меня не слышал матюкливого слова. По отношению к Киеву – да", – продолжил председатель Закарпатской облгосадминистрации.Отвечая на вопрос, "что такого" ему сделал Киев, Москаль сказал: "Донбасс говорил, что Киев его не слышит. Я могу сказать, что Киев не слышит Закарпатье"."Регион имеет свои специфические особенности. У нас 54% территории – это леса. У нас больше рек, постоянные потопы. Постоянное расходование средств на разрушенные дамбы. Все говорят о дорогах. У нас 500 мостов, из которых 194 в аварийном состоянии. И никакой программы нет. Дают деньги только на дороги. Попробуй потратить на мост, закроют за нецелевое использование средств", – рассказал чиновник.В то же время он добавил, что не видит никаких параллелей между Донбассом и Закарпатьем."Причем здесь Донбасс? Там я видел три группы людей. Первая – пылкие сторонники Украины. Вторая – сторонники "Новороссии", так называемых "ЛНР" и "ДНР". И третья толпа, которая не подлежит вообще никакому перевоспитанию, – сторонники Путина (президента России Владимира Путина. – ), "спасителя, господа нашего, собирателя городов русских, защитника от "Правого сектора ". Зазомбованные люди…. На Закарпатье – интеллигентные, очень мягкие люди. Никакой от них агрессии" – добавил Москаль.Он также выразил убеждение, что на Закарпатье не случится никакой "весны" по аналогии с "русской весной" на Донбассе."Господи боже... Не будет здесь никакой "весны"! Что – Венгрия нападет на Закарпатье? Как член НАТО и Евросоюза? И о чем вы говорите?!... Не надо давать повод. Нам вдруг захотелось всех венгров Закарпатья украинизировать! Что с ними делать – выселить из Закарпатья? Может, начать организовывать курсы по изучению украинского языка для тех, кому по 80-90 лет?" – заявил губернатор.После принятия 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом украинского закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю статью – относительно недискриминации обучения на негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на русском языке. Комиссия не стала настаивать на изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. В Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации Венецианской комиссии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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