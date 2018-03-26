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Москаль: По отношению к простым людям никто от меня не слышал матюкливого слова. По отношению к Киеву – да
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26.03.2018 16:50
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Киев не слышит Закарпатье, заявил председатель Закарпатской
областной государственной администрации Геннадий Москаль. Москаль:
Что – Венгрия нападет на Закарпатье? Фото: moskal.in.ua На вопрос,
какие из крепких украинских выражений он любит больше только,
Москаль ответил: "Я из деревни. На Закарпатье, например,
говорят – "Йди до гузиці". Жопа – это взято из
российского диалекта. Это не украинский язык"."Ко мне много
приходит простых людей, целые делегации, иногда они меня так сильно
доводят, но я себя сдерживаю. По отношению к простым людям никто от
меня не слышал матюкливого слова. По отношению к Киеву –
да", – продолжил председатель Закарпатской
облгосадминистрации.Отвечая на вопрос, "что такого" ему сделал
Киев, Москаль сказал: "Донбасс говорил, что Киев его не слышит. Я
могу сказать, что Киев не слышит Закарпатье"."Регион имеет свои
специфические особенности. У нас 54% территории – это леса. У
нас больше рек, постоянные потопы. Постоянное расходование средств
на разрушенные дамбы. Все говорят о дорогах. У нас 500 мостов, из
которых 194 в аварийном состоянии. И никакой программы нет. Дают
деньги только на дороги. Попробуй потратить на мост, закроют за
нецелевое использование средств", – рассказал чиновник.В то же
время он добавил, что не видит никаких параллелей между Донбассом и
Закарпатьем."Причем здесь Донбасс? Там я видел три группы людей.
Первая – пылкие сторонники Украины. Вторая – сторонники
"Новороссии", так называемых "ЛНР" и "ДНР". И третья толпа, которая
не подлежит вообще никакому перевоспитанию, – сторонники
Путина (президента России Владимира Путина. – ),
"спасителя, господа нашего, собирателя городов русских, защитника
от "Правого сектора ". Зазомбованные люди…. На Закарпатье –
интеллигентные, очень мягкие люди. Никакой от них агрессии" –
добавил Москаль.Он также выразил убеждение, что на Закарпатье не
случится никакой "весны" по аналогии с "русской весной" на
Донбассе."Господи боже... Не будет здесь никакой "весны"!
Что – Венгрия нападет на Закарпатье? Как член НАТО и
Евросоюза? И о чем вы говорите?!... Не надо давать повод. Нам вдруг
захотелось всех венгров Закарпатья украинизировать! Что с ними
делать – выселить из Закарпатья? Может, начать организовывать
курсы по изучению украинского языка для тех, кому по 80-90
лет?" – заявил губернатор.После принятия 5 сентября 2017
года во втором чтении и в целом украинского закона "Об
образовании", который расширил использование украинского языка
в обучении, Венгрия и ряд других стран выразили
беспокойство о будущем национальных меньшинств в Украине.Министр
иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что
будет блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО, пока
Киев не внесет изменения в документ.Инициативу направили на
экспертизу в Венецианскую комиссию, которая сформулировала
выводы 8 декабря. Киеву предложили внести изменения в 7-ю
статью – относительно недискриминации обучения на
негосударственных языках, не являющихся официальными в Европейском
союзе. В том числе речь шла о преподавании в средней школе на
русском языке. Комиссия не стала настаивать на
изменении статьи закона, но рекомендовала Украине принять меры
по недопущению дискриминации языков национальных меньшинств. В
Евросоюзе заявили, что Киев должен учесть рекомендации
Венецианской комиссии.
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