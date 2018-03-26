Погода, Новости, загрузка...
В России заявляют, что ответ на высылку дипломатов из США будет "зеркальной"
26.03.2018 16:52
В России заявляют, что ответ на высылку дипломатов из США будет "зеркальной"
В Россия считают, что Трамп принял решение под "сильным давлением американского истеблишмента"
Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии. Это станет ответом на высылку из США 60 российских дипломатов.
В России заявляют, что ответ на высылку дипломатов из США будет "зеркальной" Фото: Reuters

Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают "РИА Новости" .

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, касаться того же количества сотрудников, ибо численность наших дипмиссий одинакова", - подчеркнул Джабаров, отметив, что это станет "подарком" в ответ США ".

Также он выразил уверенность, что решение о высылке сотрудников российской дипломатической миссии, бесспорно, было принято президентом США Дональдом Трампом под "сильным давлением американского истеблишмента" .

Причина - то, что Трамп поздравил Путина с переизбранием, и подготовка к личной встрече.

"Ему пришлось принять решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России" , - уверен Джабаров.

Напомним, что д екилька стран ЕС  объявили о высылке российских дипломатов  в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля. 

Власти США  решила выслать десятки "русских офицеров разведки"  и закрыть генконсульство России в Сиэтле. Украина  приняла решение выдворить 13 российских дипломатов .

Как известно, 4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии . Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить