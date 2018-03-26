|Шкарпетки і елегантна сукня: Аліна Гросу насмішила дивним образом (ФОТО)
|26.03.2018 16:56
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Скандально відома українська співачка Аліна Гросу, яка мешкає та навчається у Росії, час від часу зникає із соцмереж, що не можуть не помітити шанувальники, втім, коли з'являється, до добряче дивує - цього разу своїм образом.
Зірка в Інстаграмі поділилася світлиною, на якій позує у ніжно-бузковій сукні-пеньюарі та у рожевій шубі. Образ "доповнили" рожеві шкарпетки, які співачка одягнула під витончені босоніжки. Що ж, мода - складна річ!
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