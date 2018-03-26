|Боец «Азова» угрожал полицейским тем, что стыдно детям показать (видео)
|26.03.2018 16:57
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В сети появилось видео, как активист "Национального корпуса" грозит побить полицейских розовым фаллоимитатором. Инцидент произошел вчера, во время обысков на рекрутинговой базе "Азова".
Видео в сети Youtube опубликовали очевидцы. Мужчину на видео зовут Юрий Ионов, утверждает на своей странице в журналист Артем Фурманюк, передает .
"Знакомьтесь, настоящий арийский воин с фаллоимитатором в руках. Патриот- "азовец". Юрий Ионов ("Таксист") - руководитель дочерней ОО азовского движения "Звезда", - написал журналист.
По его словам, Ионов выходец из Луганска, долгое время жил в Москве и является членом неонацистской группировки Misanthropic Division.
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