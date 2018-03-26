Фиолетовый день, или День борьбы с эпилепсией, отмечается 26 марта по инициативе канадской школьницы Кессиди Меган, страдающей этой болезнью. В Украине эпилепсией болеют около 100 тысяч человек Фото: EPA (архив) "Жизнь таких детей проходит под постоянным контролем – малейшая травма или стресс могут вызвать сильнейшие приступы. Из-за страха перед возникновением припадка в общественных местах, в школе, в присутствии друзей многие дети, страдающие эпилепсией, замыкаются в себе и стараются не общаться со сверстниками", – отметили в фонде.С такими проблемами столкнулся Юра Кулешов. Мальчик родился здоровым, но с годовалого возраста его стали мучить приступы. Сейчас мальчику восемь лет, он с трудом разговаривает и испытывает трудности в учебе. Единственный, с кем мальчик может провести свободное время и поиграть, – это кот Гром. Животное успокаивает ребенка."Отмирают клетки головного мозга. Он многое забывает. Мы сейчас в школу ходим, переведены во второй класс, раньше ходили в школу нормально. Потом был приступ – и Юра все забыл. Теперь опять все заново", – рассказала мать Юры Надежда Кулешова.Семья Кулешовых – переселенцы из Дебальцево Донецкой области, они получают от государства только социальные выплаты. С покупкой лекарств (Юра должен принимать препараты дважды в день) помогает Штаб Рината Ахметова. Без этих медикаментов, отметила Надежда Кулешова, ее сын бы не выжил. "Более 1200 детей с тяжелыми хроническими заболеваниями регулярно получают медикаменты от Штаба Рината Ахметова. Треть из них – это детки, страдающие эпилепсией. Они остро нуждаются в дорогостоящих противосудорожных препаратах. Благодаря проекту "Лекарства детям" Штаба Рината Ахметова уже выдано 3698 наборов медикаментов", – рассказала Анастасия Кладова, руководитель программы Гуманитарного штаба Рината Ахметова.Фиолетовый день отмечается по инициативе Кессиди Меган, девятилетней школьницы из Канады, страдающей эпилепсией. Сверстники и взрослые воспринимали ее заболевание неадекватно, считая легкой формой сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году предложила отмечать Фиолетовый день. Инициативу ребенка поддержали международные организации. С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация об эпилепсии. Также в этот день желающие могут выразить поддержку людям с этим диагнозом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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