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Сегодня в мире отмечается День борьбы с эпилепсией
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26.03.2018 16:58
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Фиолетовый день, или День борьбы с эпилепсией, отмечается 26 марта
по инициативе канадской школьницы Кессиди Меган, страдающей этой
болезнью. В Украине эпилепсией болеют около 100 тысяч человек Фото:
EPA (архив) "Жизнь таких детей проходит под постоянным
контролем – малейшая травма или стресс могут вызвать
сильнейшие приступы. Из-за страха перед возникновением припадка в
общественных местах, в школе, в присутствии друзей многие дети,
страдающие эпилепсией, замыкаются в себе и стараются не общаться со
сверстниками", – отметили в фонде.С такими проблемами
столкнулся Юра Кулешов. Мальчик родился здоровым, но с годовалого
возраста его стали мучить приступы. Сейчас мальчику восемь лет, он
с трудом разговаривает и испытывает трудности в учебе.
Единственный, с кем мальчик может провести свободное время и
поиграть, – это кот Гром. Животное успокаивает
ребенка."Отмирают клетки головного мозга. Он многое забывает. Мы
сейчас в школу ходим, переведены во второй класс, раньше ходили в
школу нормально. Потом был приступ – и Юра все забыл. Теперь
опять все заново", – рассказала мать Юры Надежда
Кулешова.Семья Кулешовых – переселенцы из Дебальцево Донецкой
области, они получают от государства только социальные выплаты. С
покупкой лекарств (Юра должен принимать препараты дважды в день)
помогает Штаб Рината Ахметова. Без этих медикаментов, отметила
Надежда Кулешова, ее сын бы не выжил.
"Более 1200 детей с тяжелыми
хроническими заболеваниями регулярно получают медикаменты от Штаба
Рината Ахметова. Треть из них – это детки, страдающие
эпилепсией. Они остро нуждаются в дорогостоящих противосудорожных
препаратах. Благодаря проекту "Лекарства детям" Штаба Рината
Ахметова уже выдано 3698 наборов медикаментов", – рассказала
Анастасия Кладова, руководитель программы Гуманитарного штаба
Рината Ахметова.Фиолетовый день отмечается по инициативе Кессиди
Меган, девятилетней школьницы из Канады, страдающей эпилепсией.
Сверстники и взрослые воспринимали ее заболевание неадекватно,
считая легкой формой сумасшествия. Чтобы развеять мифы о болезни,
Кессиди в 2008 году предложила отмечать Фиолетовый день. Инициативу
ребенка поддержали международные организации. С тех пор в разных
странах мира 26 марта распространяется информация об эпилепсии.
Также в этот день желающие могут выразить поддержку людям с этим
диагнозом.
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