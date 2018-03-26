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Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов
26.03.2018 17:00
Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов
По предварительной информации, по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов
Несколько стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на ситуацию вокруг дела об отравлении Сергея Скрипаля.
Дело Скрипаля: страны ЕС высылают российских дипломатов Фото: afp.com

О высылке дипломатов объявили Польша, Франция, Латвия, Литва, сообщают "РИА Новости" .

Из Франции и Польши должны должны выехать по четыре дипломата, из Литвы и Чехии - по три, из Латвии - один дипломат и один сотрудник "Аэрофлота". Нидерланды вышлют двух дипломатов, Эстония - военного атташе.

МИД Германии в  Twitter объявило о высылке четырех российских дипломатов, поскольку Россия "не показала попыток поддержать расследование" дела Скрипаля.

Как пишет "Радио Свобода" ,  по меньшей мере 16 стран приняли решение выслать российских дипломатов.

"Дополнительные меры, включая последующими высылки, не исключены в последующие дни и недели", - заявил президент Европейского Совета Дональд Туск.

Добавим, что  Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов . Власти США решила выслать десятки "русских офицеров разведки" и закрыть генконсульство России в Сиэтле.

Напомним, что  4 марта  Сергей Скрипаль и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипаля и его дочери применили  нервно-паралитические вещества .

В связи с этим,  Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.

В свою очередь,  Россия пригрозила зеркальной ответом и готова выслать за пределы РФ британских дипломатов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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