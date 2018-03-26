Многочисленные заявления и иски видеоблогера Анатолия Шария, которые тот подает в российские судебные инстанции, больше не будут приниматься к рассмотрению. Сам Шарий, окажись он на территории РФ, подлежит аресту и передаче Украине, — сказал «Обозревателю» российский адвокат Марк Фейгин.

В контексте истории с обвинением блогера в педофилии адвокат напомнил о том, что в июле 2017 года Шарий подал в отношении него заявление в Следственный комитет РФ по статье 128 – о клевете. «Он обвинил меня в том, что я в эфире радиостанции «Говорит Москва», отвечая на вопрос слушателя, сказал правду о том, что есть дело, по которому он проходит».

Поскольку «срок рассмотрения такого рода заявлений – 30 дней, Шарий раз за разом подавал его, ему раз за разом отказывали», — сообщил Фейгин.

Но проблема для Шария состоит в следующем: чтобы дело было возбуждено, он должен лично явиться в следственные органы и дать показания. «Нельзя заочно возбудить дело – так не бывает», — пояснил адвокат.

Он также добавил, что, в свою очередь, подал иск на Шария по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации — за заведомо ложный донос, «поскольку он знал, что сестра подавала на него иск в Голландии». И сообщил, что «его сестра как свидетельница прибыла на опрос, и в том же опросе она обратилась в тот же комитет, чтобы Шария привлекли к ответственности по 306 статье».

Казалось бы, если ты так убежден в своей невиновности, какие проблемы? Приедь, объясни, покажи. Но проблема для него заключается в том, что он находится в розыске в Украине за совершение ряда преступлений. Он в базе МВД, суд заочно вынес решение о его аресте, и в Соломенском РОВД лежит с десяток других заявлений. Он одалживал деньги, он участвовал в мошеннических схемах. На него составлен букет обвинений за эти годы», — сообщил Фейгин.

Он также подчеркнул: «Если Шарий прибудет в РФ, Россия обязана его поймать на основании этих обвинений и передать в Украину».

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

«Так что это теоретическая процессуальная возможность, потому что мы понимаем, что он никогда в Россию не приедет – так же, как и в Украину».

Отвечая на вопрос, что «в сухом остатке» в истории с обвинениями Шария, адвокат пояснил: «В сухом остатке мы имеем прекращение всех его переписок по каким-то делам в России, потому что он постоянно что-то на кого-то пишет – не только на меня. Теперь на это уже не будут реагировать. Потому что это очевидное злоупотребление правом – человек, находящийся неизвестно где, объявленный в розыск, откуда-то – из Занзибара или из Парижа – засыпает этими бумажками».

«Он же работает в публичной сфере. Он же блогер-шмогер, всех обвиняет во всем, а он, значит, такой невинный, такой борец за справедливость. Нет, детка, это не так. Это совсем другая история», — сказал Фейгин.

«Я считаю, что люди, наконец, должны понять, что они имеют дело с откровенным уголовником, мошенником, человеком, у которого нет принципов, который за деньги делает все что угодно. И нравственный уровень этого любителя киндерпорно, как его обвинила сестра, именно такой», — резюмировал адвокат.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира