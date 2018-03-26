В последнее время многочисленные СМИ пугают мировую общественность такой катастрофой планетарного масштаба, как суперизвержение вулкана Йеллоустоун. В случае такого сценария, как отмечают некоторые специалисты, на планете Земля может погибнуть все живое.

В то же время представители Геологической службы США (USGS) утверждают, что если даже вулкан Йеллоустоун начнет извергаться, то это не будет суперизвержение. В результате пострадает только одноименный парк в результате растекания лавы по близлежащим территориям.

В июне прошлого года в Йеллоустоуне произошло сильное землетрясение, а количество общее количество подземных толчков за месяц составило 1200, и этот показатель является рекордным. Тогда авторитетные ученые указали на повышенную опасность катастрофического извержения исполина.

Тем не менее, недавно сотрудник Йеллоустонской вулканической обсерватории Майкл Польски заявил, что американское население может быть спокойно. Вероятность суперизвержения гиганта оценивается, как 1:730 000, и этот показатель практически стремится к нулю. Тем не менее, он же отметил, что в любой момент может произойти внезапное выдавливание нового объема магмы снизу или же ослабление геологических слоев, которые герметизируют вулкан. Сейчас же, по словам ученого, у Йеллоустоуна нет энергии для взрыва.

Суперизвержения Йеллоустоуна происходили трижды: 2,1 млн, 730 тыс и 630 тыс лет назад. В результате последней стихии 60% современной территории США покрылось толстым слоем пепла.

В то же время многие ученые и журналисты отмечают, что действия властей США, несмотря на все заверения об отсутствии угрозы взрыва супервулкана, говорят совершенно об обратном.

В Йеллоустоунском парке установлено огромное количество оборудования: сейсмодатчики, температурные датчики, GPS-станции, газовые анализаторы и другие приборы. К мониторингу исполина подключилось NASA и Европейское комическое агентство. В настоящее время задействованы даже ВВС США. Над кальдерой гиганта летают вертолеты, буквально напичканные научным оборудованием.

Мало того, аналог российского МЧС американская Федеральная служба по чрезвычайным ситуациям (FEMA) , а руководитель ведомства , что американцы должны готовиться к разрушительной катастрофе.

В тоже время в Пентагоне и NASA уже публично отвергают выводы представителей USGS о том, что при извержении Йеллоустоуна планетарной катастрофы не произойдет. В геологическом ведомстве отмечают, что даже в результате самого мощного за последние 2,5 миллиона лет извержения супервулкана Тоба человечество не вымерло. Он извергался 74 тысячи лет тому назад.

Ученый из лаборатории NASA в Калифорнийском технологическом институте Брайан Уилкокс заявил, что он является членом Консультативного совета NASA по планетарной защите, который разрабатывает методы защиты Земли от комет и астероидов. При этом он утверждает, что угроза извержения супервулкана значительно превышает опасность удара большого астероида.

Уилкокс, его коллеги из NASA и представители ВВС США уверены, что при наличии 20 известных супервулканов и периодичностью их катастрофических извержений один раз в 100 тысяч лет именно это является самой величайшей угрозой.

При этом пользователи интернета все чаще сообщают о том, что USGS корректирует показания сейсмодатчиков в Йеллоустоуне в сторону уменьшения магнитуды землетрясений, а иногда и вовсе удаляют сейсмические данные из общего доступа.

Уилкокс добавил, что Йеллоустоун генерирует тепло, эквивалентное шести промышленным электростанциям. В атмосферу уходит лишь 60−70% через трещины, а остальное аккумулируется внутри кальдеры. Также вулканический газ накапливается в породах под высочайшим давлением. При преодолении определенного порога мощный взрыв гиганта неизбежен.

Ранее в ООН заявляли, что если супервулкан начнет извергаться, наступит вулканическая зима и последующие неурожаи, а продовольствия человечеству хватит только на 74 дня.

В NASA предложили пробурить скважины на территории кальдеры Йеллоустоуна и организовать циркуляцию воды для охлаждения магмы, получив таким образом в качестве бонуса электроэнергию. Однако многие ученые эту идею отвергли. Объем воды, который необходим для этого, равен объему Великих озер в США. При этом таких водоемов в окрестностях вулкана просто нет. К тому ж такие действия могут привести к прямо противоположному эффекту. Ранее российские ученые установили, что взрыв супервулкана Тоба спровоцировала именно вода, попавшая в магматический резервуар.

В результате власти США уже давно занимаются вопросом переселения своих граждан на случай вулканической катастрофы. Еще в 2014 году многие ведущие СМИ сообщали, что даже за плату в размере 10 миллиардов долларов ежегодно.

В результате, как сообщается, американским властям приходится искать другое пристанище для своих граждан. Как заявил американский специалист по катастрофам Дэвид Кокс, этот вопрос требует немедленного международного решения. По его словам, источник в американской администрации рассказал, что для переселения власти США планируют задействовать Украину, Великобританию, Балканы и страны Прибалтики. Хотя стоит отметить, что это неофициальные сообщения. Понятное дело, что официальных заявлений на этот счет никто делать не будет.

Стоит также отметить, что в позапрошлом году во время предвыборной президентской гонки в США многочисленные СМИ приписывали Хилари Клинтон заявление, что в случае извержения Йеллоустоуна американцы переселятся в Украину. Хотя на самом деле кандидат в президенты таких слов никогда не говорила. А может дыма без огня не бывает?

Стоит отметить, что под диктовку Вашингтона власти стран Прибалтики и Украины проводят такую политику в своих странах, которая вынуждает миллионы украинцев и сотни тысяч прибалтийцев покидать свои страны. Так может быть действительно идет расчистка территории для «вулканических беженцев»?

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