Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов. Об этом на своей странице в Фейсбук написал президент Петр Порошенко.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украины в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся.

А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", - отметил он.

По его словам, "Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни".

Украина, напомнил президент, ощущает это каждый день в оккупированном украинском Крыму и на Донбассе.

"Поэтому, как никогда, важно не ограничиваться символическими жестами. Следующий шаг - увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций. Наша общая ответ Кремлю и в дальнейшем быть решительной и жесткой для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права", - добавил Порошенко.

"Впервые за долгое время похвалю нашу дипломатию.

Решение выслать российских дипломатов из солидарности с Великобританией редкий пример разумной и прагматичной игры. В отношениях с Россией это уже ничего не ухудшит. Вероятно, в Москве этот ход отдельно и не заметят, а Лондон будет у нас в должниках.

Коль скоро Тереза Мэй превратила "дела Скрипаля" в политическую кампанейщину (будто высылка дипломатов реально как-то влияет на оперативные возможности российских спецслужб в Лондонграде), то почему бы Киеву на этом не заработать очки в диалоге с Альбионом." - Заявил эксперт-международник Олег Волошин.

Россия вышлет из страны 60 сотрудников американской дипломатической миссии. Это станет ответом на высылку из США 60 российских дипломатов. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передают "РИА Новости".

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова," - подчеркнул Джабаров, отметив, что это станет "ответным "подарком" США".

Также он выразил уверенность, что решение о высылке сотрудников российской дипломатической миссии наверняка было принято президентом США Дональдом Трампом под "сильнейшим давлением американского истеблишмента".

Причина - то, что Трамп поздравил Путина с переизбранием, и подготовка к личной встрече.

"Ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России," - уверен Джабаров.

Ранее о намерении выслать российских дипломатов заявили в США и десяти странах ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что "разумеется, в каждом подобном случае, конечно, будет работать принцип взаимности".

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