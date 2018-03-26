|В последние дни марта Землю накроют магнитные бури
|26.03.2018 17:07
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Жителей Земли 28 и 31 марта ожидают легкие магнитные бури, а 29 и 30 — более сильные.
В конце марта Землю накроют магнитные бури, информирует svodka.net.
Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.
Об этом сообщает Институт геофизики.
В остальные дни геомагнитных нарушений не будет.
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Терапевт-кардиолог Виктории Форосенко предупреждает, что метеозависимые люди в эти дни могут испытывать приступы головной боли, слабость и раздражительность.
Напомним, согласно прогнозу специалистов Всероссийского центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр Антистихия), несколько десятков магнитных бурь, в том числе от двух до четырех очень сильных, ожидаются на Земле в 2018 году.
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