Киевский онкоцентр в 2017г пролечил более 30 тыс. пациентов

Киевский городской клинический онкологический центр в 2017 году обслужил 31,677 тыс. больных, что на 7,6% больше, чем в 2016, сообщила пресс-служба медучреждения.

Как отмечено в сообщении, по результатам заседания медицинский совет онкоцентра утвердил план улучшения качества оказания медицинской помощи на 2018 год.

Киевский городской клинический онкологических центр (КГКОЦ, Онкоцентр) был создан в 1947 году. В состав КГКОЦ входит первый в Украине Центр ядерной медицины, основными задачами которого является проведение ранней диагностики онкологических заболеваний с внедрением ПЭТ-технологий и лечение современными методами лучевой терапии.

В составе онкоцентра - 25 клинико-диагностических отделений. В онкоцентре ежегодно получают квалифицированную медицинскую помощь около 30 тыс. пациентов, выполняется более 7 тыс. хирургических операций, примерно 4 тыс. пациентов проходят курс химиотерапии и более 4 тыс. - лучевой терапии.