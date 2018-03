В Белый дом вернулся «боевой ястреб» Джон Болтон Болтон — из тех людей, кто поначалу не верил в российское вмешательство на выборах президента США, но потом изменил свое мнение и требовал начала кибервойны против России. Президент США Дональд Трамп объявил, что с 9 апреля у него будет новый советник по национальной безопасности: Герберта Макмастера сменит Джон Болтон, известный своими ультраконсервативными взглядами. Болтон был одним из главных сторонников и идеологов вторжения в Ирак. Он также считает, что США обязаны нанести превентивный удар по КНДР и развязать против России кибервойну, информирует svodka.net. Сторонник войны Таких, как Джон Болтон, в политике принято называть «боевыми ястребами» или сторонниками «партии войны»: он настаивает на эскалации конфликтов и выступает за военное дозволение международных вопросов. Болтону сейчас 69 лет, на незначительных должностях в администрации он работал еще со времен Ричарда никсона. К президентству Буша-старшего Болтон занимал пост заместителем секретаря в бюро по связям с международными организациями и имел большое влияние на внешнюю политику США. Считается, что он приложил большие усилия для принятия резолюции о применении силы против Ирака за набег Саддама Хусейна в Кувейт. Уйдя из Госдепартамента после избрания демократа Билла Клинтона, Болтон стал партнером юридической фирмы и таким образом переждал два президентских срока. Джордж Буш-младший предоставил ему пост заместителя госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности. За время, проведенное в юридической компании, взгляды Болтона не изменились: он постоянно говорил о необходимости вторжения в Ирак и о наличии у режима Хусейна оружия массового поражения. В Госдепартаменте при Буше он оказался в кругу единомышленников и во многом его усилиями была подготовлена почва для начала войны в Ираке. Читайте: 14 стран ЕС и Канада вышлют российских дипломатов Как позже выяснилось, оружие массового поражения Ирак не производил. Тем не менее, Болтон до сих пор уверен, что решение о начале войны было правильным. В этом с ним не согласен его новый начальник: Дональд Трамп не первый год говорит, что не стоило США вторгаться в Ирак. Когда госсекретаря Колина Пауэлла, с которым работал Болтон, сменила Кондолиза Райс, воинственный чиновник лишился работы. В администрации Белого дома хотели, чтобы Болтон стал заместителем Райс, но ей не захотелось работать с человеком, называвшем сотрудников Госдепартамента «карьеристами, которых научили соглашаться и угождать иностранцам». В 2005 году Болтон был назначен представителем США в ООН. Назначение отказался одобрять Конгресс, где в то время сильно было влияние демократов, и Бушу пришлось утвердить Болтона лишь временным представителем. На этой должности он проработал только год — шансов закрепиться при таком противодействии в Конгрессе у Болтона не было. Тем не менее, он успел прославиться как один из самых жестких и недипломатичных послов США в ООН, который не стеснялся критиковать руководство организации и обвинять его в потворстве нарушениям прав человека и в бюрократии. Читайте: Портников рассказал о позитивном сигнале для украинцев из Белого дома Болтон известен также как автор множества колонок на общественно-политическую тематику в самых различных изданиях — от консервативной и не слишком популярной The Washington Times до главного либерального издания в мире The New York Times. Не разговаривать с Северной Кореей, бомбить Иран Джон Болтон уверен, что разговорами конфликты решать не получится, и практически по любой острой международной теме предлагает силовой вариант. В 2015 году, когда готовилось соглашение по ядерной программе Ирана, он опубликовал в The New York Times колонку под заголовком «Чтобы остановить бомбу Ирана, нужно бомбить Иран». Такого же решения он поддерживается по северокорейскому вопросу: нужно нанести превентивный удар по ядерным объектам КНДР, чтобы не допустить разработки оружия массового поражения. Хотя Трамп не раз говорил в своем твиттере о готовности ответить на угрозы КНДР оружием, в последние месяцы напряжение в отношениях Пхеньяна и Вашингтона спало, а президент США даже выразил готовность лично встретиться с Ким Чен Ыном. Болтон уверен, что разговаривать с Северной Кореей нет никакого смысла. Болтон — из тех людей, кто поначалу не верил в российское вмешательство на выборах президента США, но потом изменил свое мнение и требовал начала кибервойны против России. Он предлагал устроить такую кибератаку, которая бы проучила Россию и заставила другие страны задуматься, прежде чем натравливать хакеров на США.



