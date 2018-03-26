В сторону Саудовской Аравии с территории Йемена было выпущено семь баллистических ракет, три из которых были направлены на столицу государства город Эр-Рияд. В результате ракетного обстрела погиб гражданин Египта, еще два человека получили ранения Фото: EPA Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией полковник Турки аль-Малики отметил, что три ракеты были направлены на столицу страны город Эр-Рияд, все они были уничтожены системой ПРО. По его словам, обломки некоторых ракет упали на жилые районы. В результате атаки погиб гражданин Египта, еще двое его соотечественников получили ранения.Полковник подчеркнул, что некоторые ракеты умышленно были направлены на поражение гражданского населения."Стрельба баллистических ракет по населенным городам и деревням противоречит международному гуманитарному праву", – добавил Турки аль-Малики.В 2017 году с территории Йемена несколько раз запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, 4 ноября силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в окрестностях Эр-Рияда баллистическую ракету. Взрыв был слышен в аэропорту города. По данным Al Jazeera, ответственность за взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы.Еще одна ракета, выпущенная хуситами в декабре, была нацелена на королевский дворец Аль-Ямама в Эр-Рияде, писало издание Arab News.От границы с Йеменом до столицы Саудовской Аравии – около 500 км.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют исламисты из "Аль-Каиды". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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