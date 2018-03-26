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Саудовская Аравия подверглась ракетному обстрелу со стороны Йемена
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26.03.2018 17:14
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В сторону Саудовской Аравии с территории Йемена было выпущено семь
баллистических ракет, три из которых были направлены на столицу
государства город Эр-Рияд. В результате ракетного обстрела погиб
гражданин Египта, еще два человека получили ранения Фото: EPA
Представитель коалиции во главе с Саудовской Аравией полковник
Турки аль-Малики отметил, что три ракеты были направлены на столицу
страны город Эр-Рияд, все они были уничтожены системой ПРО. По его
словам, обломки некоторых ракет упали на жилые районы. В результате
атаки погиб гражданин Египта, еще двое его соотечественников
получили ранения.Полковник подчеркнул, что некоторые ракеты
умышленно были направлены на поражение гражданского
населения."Стрельба баллистических ракет по населенным городам и
деревням противоречит международному гуманитарному праву", –
добавил Турки аль-Малики.В 2017 году с территории Йемена несколько
раз запускали ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, 4 ноября
силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили в
окрестностях Эр-Рияда баллистическую ракету. Взрыв был слышен в
аэропорту города. По данным Al Jazeera, ответственность
за взрыв в Эр-Рияде взяли йеменские повстанцы-хуситы.Еще одна
ракета, выпущенная хуситами в декабре, была нацелена на королевский
дворец Аль-Ямама в Эр-Рияде, писало издание Arab News.От
границы с Йеменом до столицы Саудовской Аравии – около
500 км.Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014
года. Повстанцы-хуситы противостоят войскам президента Абд Раббо
Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе
с Саудовской Аравией. Часть территории страны контролируют
исламисты из "Аль-Каиды".
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