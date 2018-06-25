В пункте пропуска "Новотроицкое" на Донбассе изъяли 210 картин известного художника Василия Кикинева, заявили в штабе операции Объединенных сил. Водитель пытался вывезти картины с оккупированной территории Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook "Во время осмотра установлено, что водитель транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти из временно оккупированной территории картины известного художника Василия Кикинева в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн грн", – сказано в сообщении.Картины изъяли, правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 204-3 Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции". https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/394894354336520 Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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