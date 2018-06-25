В пункте пропуска "Новотроицкое" на Донбассе изъяли 210 картин
известного художника Василия Кикинева, заявили в штабе операции
Объединенных сил. Водитель пытался вывезти картины с оккупированной
территории Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation /
Facebook "Во время осмотра установлено, что водитель транспортного
средства на основании документов с признаками подделки пытался
перевезти из временно оккупированной территории картины известного
художника Василия Кикинева в количестве 210 штук ориентировочной
стоимостью более 3,5 млн грн", – сказано в сообщении.Картины
изъяли, правоохранители составили протокол по ч. 1 ст. 204-3
Кодекса об административных правонарушениях – "Нарушение
порядка перемещения товаров в район или из района проведения
антитеррористической операции".
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/394894354336520
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между
украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле
2014 года. С этого времени правительственные силы проводили на
Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018
года АТО официально завершилась, вместо нее началась
операция Объединенных сил.
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