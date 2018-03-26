Погода, Новости, загрузка...
Арест Савченко: стала известна дата рассмотрения апелляции
26.03.2018 17:19

В четверг, 29 марта, Апелляционный суд Киева рассмотрит жалобу стороны защиты относительно ареста народного депутата Украины Надежды Савченко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 23 марта 2018 года о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении народного депутата Украины VIII созыва Савченко Н.В. назначено на 29 марта 2018 года (в 13:30), зал судебных заседаний № 201", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, адвокат народного депутата Украины Надежды Савченко Виктор Чевгуз заявил, что задержание политика является незаконным.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить