|Жуткие трубные звуки с неба зафиксировали в Бельгии, Швеции и Великобритании
|26.03.2018 17:19
|
Жители планеты продолжают фиксировать жуткие трубные звуки, которые раздаются с неба. Очевидцы, как правило, записывают это явление на свои смартфоны и впоследствии публикуют на видеохостинге Youtube.
Пока ученые не в состоянии объяснить природу этих довольно пугающих звуков.
За последний месяц таких публикаций было несколько и стоит обратить внимание на видеозаписи очевидцев из Бельгии, Швеции и Великобритании.
26-го февраля 2018-го около в 7:30 утра в небольшом шведском
городке свидетель записал жуткие трубные звуки. Они продолжались в
течение 5-ти минут.
5-го марта в Великобритании в городе Биллинсхерст около 7 часов
утра начали раздаваться странные звуки, похожие на скрежет металла
и высокий звук труб.
В тот же день, 5-го марта в Бельгии в Антверпене в 10 утра были слышны трубные звуки с неба. Очевидец записал их на мобильный телефон и опубликовал на своем канале.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира