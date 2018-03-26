Жители планеты продолжают фиксировать жуткие трубные звуки, которые раздаются с неба. Очевидцы, как правило, записывают это явление на свои смартфоны и впоследствии публикуют на видеохостинге Youtube.

Пока ученые не в состоянии объяснить природу этих довольно пугающих звуков.

За последний месяц таких публикаций было несколько и стоит обратить внимание на видеозаписи очевидцев из Бельгии, Швеции и Великобритании.

26-го февраля 2018-го около в 7:30 утра в небольшом шведском городке свидетель записал жуткие трубные звуки. Они продолжались в течение 5-ти минут.



5-го марта в Великобритании в городе Биллинсхерст около 7 часов утра начали раздаваться странные звуки, похожие на скрежет металла и высокий звук труб.



В тот же день, 5-го марта в Бельгии в Антверпене в 10 утра были слышны трубные звуки с неба. Очевидец записал их на мобильный телефон и опубликовал на своем канале.

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