Певица Милявская в одном из российских телепередач рассказала, с какими сложностями она столкнулась после развода с Александром Цекало

Казалось бы, о Лолите Милявской, мы знаем почти все, пишет со ссылкой на .

Когда ей было 10 лет, она бегала на концерты Эдиты Пьехи, а в 16 познакомилась с Ириной Понаровской и начала свои выступления в качестве бэк-вокалистки у этой очень стильной джазово-эстрадной исполнительницы.

поделилась, что после развода с Цекало она начала увлекаться наркотиками.

За год артистка так истощила собственный организм, что у нее развилось малокровие. Певица так сильно похудела, что выглядела примерно так, как люди, освободившиеся из концлагеря.

После развода с Цекало оказалась в психиатрической клинике с серьезной депрессией. Вокалистке назначили медицинские препараты.

В тот период жизни певица часто общалась с психологом. Хороший специалист научил ее справляться с трудностями и постепенно душевное состояние Милявской пришло в норму.

Сейчас счастлива с новым мужем. Нередко солистка приходит домой раздраженная и начинает отыгрываться на супруге. Лолите иногда кажется, что мужчина убежит от нее из-за ее сложного характера.

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Следует отметить, что зрители назвали Лолиту доброй женщиной и рекомендовали ей повысить самооценку и не клеветать на себя лишнее.

Напомним, российская певица Милявская шокировала пользователей интернета танцем в аэропорту . начала двигаться под ритмичную музыку. Стоит заметить, что такая выходка понравилась далеко не всем фанатам. Они призвали певицу быть немного скромнее, и привести себя в порядок. Поскольку внешний Лолиты оставляет желать лучшего.

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