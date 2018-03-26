|
Посол Украины в Беларуси о возможном обмене Шаройко: Выдается желаемое за действительное
|
26.03.2018 17:22
|
Информацию о возможном обмене украинского журналиста Павла Шаройко
на белоруса Юрия Политику посол Украины в Беларуси Игорь Кизим
назвал вбросом, похожим на провокацию. Кизим: О таких
договоренностях мне неизвестно Фото: tut.by ."Не подтверждаю. О
таких договоренностях мне неизвестно. Как по мне, то это выдается
желаемое за действительное. В целом этот "вброс" похож на
провокацию", – подчеркнул дипломат.Сегодня издание "Белорусский
партизан" со ссылкой на коллег из Киева написало, что Шаройко,
которого в Беларуси обвиняют в шпионаже, планируют обменять на
задержанного в Украине белоруса Политику.Собственный корреспондент
"Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по
обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.По версии КГБ
Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины,
работавший в Беларуси под прикрытием.В пресс-службе Главного
управления разведки Минобороны Украины эту информацию
отвергли.12 февраля пресс-секретарь Верховного суда Беларуси
Юлия Ляскова сообщила, что дело в отношении Шаройко будут
рассматривать в закрытом режиме."Украинская правда" пишет,
что Служба безопасности Украины обвиняет 33-летнего Политику в
передаче секретных данных иностранному государству. По данным
следствия, он пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны
АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции
"Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между
Мариуполем и Новоазовском. Политике грозит от восьми до 15 лет
тюрьмы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира