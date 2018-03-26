Информацию о возможном обмене украинского журналиста Павла Шаройко на белоруса Юрия Политику посол Украины в Беларуси Игорь Кизим назвал вбросом, похожим на провокацию. Кизим: О таких договоренностях мне неизвестно Фото: tut.by ."Не подтверждаю. О таких договоренностях мне неизвестно. Как по мне, то это выдается желаемое за действительное. В целом этот "вброс" похож на провокацию", – подчеркнул дипломат.Сегодня издание "Белорусский партизан" со ссылкой на коллег из Киева написало, что Шаройко, которого в Беларуси обвиняют в шпионаже, планируют обменять на задержанного в Украине белоруса Политику.Собственный корреспондент "Українського радіо" Шаройко был задержан в Беларуси по обвинению в шпионаже 17 ноября 2017 года.По версии КГБ Беларуси, Шаройко – сотрудник военной разведки Украины, работавший в Беларуси под прикрытием.В пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины эту информацию отвергли.12 февраля пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова сообщила, что дело в отношении Шаройко будут рассматривать в закрытом режиме."Украинская правда" пишет, что Служба безопасности Украины обвиняет 33-летнего Политику в передаче секретных данных иностранному государству. По данным следствия, он пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО. К ней прилагалась секретная карта наступательной операции "Шторм", которую ВСУ планировали в начале июля 2017 года между Мариуполем и Новоазовском. Политике грозит от восьми до 15 лет тюрьмы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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