Как повысить инвестиционную привлекательность строительной отрасли в Украине в результате мер противодействия коррупции. Этот вопрос стал главной темой встречи Геннадия Зубко и Алексея Кудрявцева с бизнесом, состоявшейся 26 марта в Европейской Бизнес Ассоциации.

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Как повысить инвестиционную привлекательность строительной отрасли в Украине в результате мер противодействия коррупции. Этот вопрос стал главной темой встречи Вице-премьер-министра Украины — Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко и Главы Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексея Кудрявцева с бизнесом, состоявшейся 26 марта в Европейской Бизнес Ассоциации.

По словам Геннадия Зубко, сегодня важным является проведение «разумной, взвешенной» политики регулирования как на государственном, так и местном уровнях, дальнейшее совершенствование и пересмотр нормативных актов, формирующих условия работы на украинском строительном рынке, а также прозрачность имеющихся процедур государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

«Дерегуляция в строительстве и устранения коррупционных рисков – приоритетные задачи Минрегиона. И к выполнению этих задач, особенно в вопросах устранения коррупции, мы подходим системно. Сейчас работаем в трех главных направлениях – просмотр ГСН, прозрачность и публичность градостроительной политики, совершенствование системы госархстройконтроля. В частности, публичность позволяет гражданам получать информацию и задавать вопросы власти на центральном или местном уровне. Поэтому актуальным является внедрение публичности документов – начиная от бюджетов, которые принимаются местным самоуправлением, и заканчивая вопросами градостроительной деятельности. Это утверждение генеральных планов и размещение их на официальных ресурсах, вопрос градостроительных условий и ограничений и т.д.», — отметил Геннадий Зубко.

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Как отметил Алексей Кудрявцев, сегодня Госархстройинспекция кардинально изменила подход к взаимодействию с субъектами градостроительной деятельности, ориентируясь на публичный открытый разговор и совместное решение имеющихся проблем. При этом в приоритете – не точечное решение вопросов, а постоянная системная работа над устранением препятствий к развитию отрасли: «Сегодня Госархстройинспекция становится ближе к застройщикам, мы делаем все, чтобы этот подход был системным. Мы отошли от «стандартов» прошлого и стараемся, чтобы Госархстройинспекция, в первую очередь, была не карательным, а административно-консультативным органом, который помогает строителям и порядочным инвесторам строить в нашей стране. Это дает западным партнерам Украины понимание, что ситуация в сфере строительства в нашей стране изменилась».

Глава Госархстройинспекции обратился к собравшимся не замалчивать проблемы и, в случае возникновения каких-либо коррупционных или неоднозначных ситуаций со специалистами органов государственного архитектурно-строительного контроля, оперативно сообщать об этом доступными каналами коммуникации через электронные сервисы на официальном сайте ГАСИ — «Написать Главе ГАСИ», «Написать обращение» или на телефонную «горячую линию» Госархстройинспекции 0800210011.

«На основании полученных обращений и вопросов мы разрабатываем системные решения для того, чтобы исключить и убрать коррупционные риски вообще и обеспечить надлежащие практические условия работы для участников градостроительной деятельности», — отметил Алексей Кудрявцев.

Представители Европейской Бизнес Ассоциации отметили высокий уровень коммуникации, построенный сегодня между Минрегионом, Госархстройинспекцией и бизнесом, а также предоставили свои вопросы для обсуждения.

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