Новая глобальная торговая война нанесет вред всем сторонам и спровоцирует «более масштабный конфликт».

Об этом заявил вице-премьер Китая Хань Чжэн, передает «Голос Америки», информирует svodka.net.

Чиновник в своем заявлении, не упоминая США, назвал всех торговых партнеров «пассажирами одной лодки».

«Торговая война не отвечает ничьим интересам. Она лишь приведет к серьезным последствиям и отрицательных результатов. Мы считаем, что протекционизм в торговле — это путь в никуда», сказал китайский вице-премьер.

Ранее Дональд Трамп ввел новые заградительные пошлины на ввоз в страну алюминия и стали. Согласно обнародованным данным, размер пошлин должен составить 25% для импортной стали и 10% — для алюминия.

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