1.Нас настигла эпидемия буллинга в школах.

Обычно – школьников друг над другом. Издевательства, унижения, запугивание, угрозы, оскорбления, выкладывание бессовестных сюжетов в интернете. А жертвы глубоко страдают.

2. Особенно общество взрывается, когда учителя бьют детей, кричат на них или оскорбляют. Ясно, что учитель не имеет на это права. Он должен изначально обладать выдержкой и умением применять мягкие воспитательные меры. Он же учитель! Он должен любить ребенка, забавлять его, и если надо, то и станцевать перед ним.

3. Но вот неожиданно стал пробиваться голос тех, кто вдруг обратил внимание на то – а кто доводит до белого каления этих несчастных и беззащитных учителей?

Для этого опросили ничего не подозревавших детей, постепенно задав им вопрос, не было ли у них случаев издевательств над учителем? И дети начали выдавать эти случаи наперебой, соревнуясь – кто круче довел учительницу до слёз и истерики. « А за что вы их так?» « Та по приколу!»

Всё очень просто: один ребенок учителя задирает, то ли бумажки в него бросает, то ли слова грязные говорит, а другие снимают учителя на телефон и выкладывают в сеть.

Отсюда вопрос. Есть ли хотя какие-то способы снижения накала страстей и предотвращения буллинга?

4. Да, есть. Я объехал 107 стран и видел, как изящно разруливают эту проблему в некоторых австралийских и канадских школах. Например, дорожный знак «Стоп буллингу!». Этот знак развешивается по всем помещениям, коридорам, классам, раздевалкам, столовым, туалетам. И в одном случае из пяти этот знак останавливает «нападение». Таким образом, 20% проблемы решается.

5. Ещё там заключают «общественный антибуллинговый договор», который подписывают в начале каждого года трое: ученик, учитель и родители.

Там всё написано о буллинге. В частности, что будет, если виновник нарушит этот договор. Конечно, понятно, что к детям договоры неприменимы в силу их возраста. Никакой юридической силы договор не имеет, и никуда его не понесешь. Но если что-то произойдет, то ребенку говорят: ты же подписал! И удивительно, но по статистике одному из пятерых становится совестно, и это его останавливает. Это ещё 20% снятия напряжения.

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6. Плохо, что в педвузах не учат антибуллингу. Но это не страшно. Есть же интернет. А там есть специальные кейс-уроки по таким буллинговым (и другим) ситуациям. И детям они нравятся. Почему?

Потому что в начале каждого года в классах проводятся ролевые игры. Например, Коле и Ване предлагают сымитировать, что они подрались. Все остальные оказываются перед выбором, что делать? Разнимать их? Снимать на телефон? Бежать жаловаться учителю? Вызывать охрану? Отвернуться, типа, не моё дело?

Или группа девочек унижает одну из класса. Что делать остальным? Вступиться? Молчать? Продолжать смотреть? Самим разобраться? Привлечь взрослых? Рассказать дома?

Так вот. Есть базовые 10-15 подобных ситуаций, у которых есть чёткий алгоритм решения: что, когда, кому и зачем делать. Как протокол лечения болезни в медицине.

И если заранее несколько раз обыграть такие ролевые ситуации в начале учебного года, то в случае их реального возникновения, эффект позирования детей на публику сам по себе исчезнет. И буллинг растает сам по себе. Это дает еще 20% антибуллинга.

7. Ну, и помогают развешенные везде видеокамеры. Они спасают +10% случаев. По ним легко разобраться кто прав, кто виноват. Да и школьники, зная, что их пишут на камеру, сами отказываются от буллинга. Как говорится, себе дороже.

8. Остается 30%.

Их в школе не решить. Потому что буллинг – это социальная болезнь. Болезнь общества. Невозможно организовать в школе рай и соральность, если вне школы в стране ад и безнравственность.

9. К сожалению, в обществе уже создано устойчивое, но не совсем справедливое мнение, что учителя у нас плохие, архаичные, ничего не умеют, не могут, не хотят и всему новому сопротивляются. Это несётся из всех СМИ, саркастично обсуждается в семьях, беспощадно обговаривается в курилках офисов.

Так что вы хотите от детей? Они легко перенимают это негативное отношение к учителям и устраивают им буллинги. А разве семью или общество перевоспитаешь?

10. Смотрите. Вот у нас быстро переняли лучшую в мире финскую систему образования. Почему? Потому что всем понравился способ обучения – это просто мечта! Никаких оценок, никаких домашних заданий, предметы по выбору, в классе можно прыгать, лежать, смотреть в окно… Красота! Всё для ребенка, всё во имя ребенка.

Увы, нет лучшего способа вырастить отъявленного эгоиста, чем во всём ему угождать, баловать, благоволить и ничего не требовать.

11. Просто наши эдьюкейторы забыли всем сказать, что финская реформа образования 30 лет назад началась не со свободы ребенка, а с главного – с резкого повышения уважения к учителю. У них не детоцентризм, как у нас, а учителецентризм. У них учитель – главная фигура в образовании. С зарплатой 50 000 евро в год и конкурсом в педвузы 10 человек на место. И идут в педагоги самые лучшие. Им доверяют! И у родителей даже мысли не возникнет примчаться в школу и устроить учителю вырванные годы.

А дети там приучены пользоваться своей свободой умно и сознательно. Они не крушат всё подряд, не кричат истошно, не бегают по партам, и нет никакого буллинга по отношению к учителям.

Там все понимают, что учеба – это тоже работа. А не только игра. Даже не знаю, как это объяснить обществу, реформаторам и некоторым родителям. Потому что все требуют в школе свободы. А потом в конце года удивленно недоумевают: почему ребенок ничего не знает и не умеет? Потому!

12. У нас все только и задаются вопросом: как создать идеальные условия для детей. Какая должна быть мебель, смарт-доски, учебники, питание, компьютеры. А для учителей вы не хотите создать нормальные условия?

13. Как-то так вышло, что теперь на школу уже сбросили всё. Ребенок заболел – виновата школа. Пошел снег, отменили занятия – виновата школа. Проблема прививок – виновата школа. Нет интернета – виновата школа. Ребенок приносит из дома ненормативную лексику – виновата школа.

Практически все фильмы о школе – как о каком-то сплошном недоразумении.

14. Да, в каждой школе есть учителя, которых дети не любят, и которые не отвечают высокому званию учителя. Я умышленно провел небольшое исследование на тему – сколько таких учителей? Выяснилось, что если в школе, например, 100 учителей, то из них таких условно «негативных» лишь 5-6. Но ведь остальные 95 – нормальные! Просто эти 5% делают школе весь пиар.

Тех учителей, которых дети любят, обожают и потом помнят всю жизнь –10%. А 85% — просто нормальные учителя.

15. Многие хорошие учителя в этой абсолютной безысходности уезжают. Или говорят: А ну, вас всех в баню, сами учите своих детей. В конце концов, школа – это место, где учат, а не лечат. А воспитание должно идти из семьи, где есть свои семейные традиции, устои и правила. А то приходит папа в одну школу и говорит: а где у вас тут курилка? Потому что мой десятиклассник курит и ему нужно выходить покурить. У нас, мол, такие семейные традиции. И вообще – где свобода для ребенка!

Хорошо хотя, что у школы нет полномочий и прав перевоспитывать родителей и объяснять им некие иные ценности. Ведь свобода одного ребенка заканчивается там, где начинается свобода другого человека.

Иначе буллингов не избежать, и эпидемию эту не победить.

16. Господи, говорят уже некоторые учителя, скорее бы уже дождаться роботов. Пусть этих детей учат роботы, и пусть дети издеваются над ними. Хотя я уже видел в Японии робота, которого запрограммировали давать сдачи.

Вот тогда-то родители и начнут гоняться за «живыми» и дефицитными учителями, которых будет мало. Но которые будут настоящими гроссмейстерами знаний и гуру воспитания.

Родители будут сулить им огромные зарплаты, как у футболистов или футбольных тренеров, ценя их судьбоносный труд, и навсегда забыв, что такое буллинг.

17. Сейчас в Канаде и США очень популярен сериал на тему буллинга. «13 причин почему» («13 reasons why»). Там так всё показано в лицах и деталях, что аж плакать хочется.

18. Ну, и напоследок скажу, что в одном из лицеев над учительской висит слоган, который проникает в душу детей глубоко и надолго, предотвращая любые их недоброжелательные мысли: Лицеисты, помните что учителя – тоже люди!

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