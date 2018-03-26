Новозеландский программист Дилан МакКей заявил о том, что Facebook собирал информацию о телефонных разговорах, а также текстовых сообщениях. Об этом пишет со ссылкой на .

МакКей исследовал собственный архив данных на соцсети. В итоге оказалось, что в документе фигурирует информация о списке телефонных адресатов, которые записаны в его телефонной книге, а также информация о всех текстовых сообщениях и звонках. Обнаруженной информацией МакКей поделился на своей Twitter-странице.

Программист удивился тому, что в архиве значится даже продолжительность звонков, совершенных им по смартфону, а также дата отправки СМС-сообщений.

Позднее свою информацию в архиве Facebook проанализировали другие пользователи, и также обнаружили данные о своих звонках и сообщениях.

В комментариях подписчики отметили, что данная проблема замечена на большинстве Android-смартфонов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира