В министерстве внутренних дел РФ заявили, что основатель финансовой
пирамиды МММ Сергей Мавроди был госпитализирован из собственной
квартиры. В мае 2007-го Мавроди вышел на свободу после 4,5 лет
заключения Фото: ЕРА Мавроди было 62 года."Факт смерти подтверждаю.
У него были хронические заболевания", – подчеркнул
Власов. Источник агентства РБК в министерстве внутренних дед
РФ также подтвердил информацию о смерти Мавроди, и рассказал, что
тот был госпитализирован из своей квартиры на Комсомольском
проспекте.Сегодня издание "Московский комсомолец" написало,
что в ночь на 26 марта бизнесмена госпитализировали с
автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве в 67-ю
горбольницу. Скорую помощь вызвал случайный прохожий. Мавроди
жаловался на слабость и боли в сердце.Мавроди был создателем самой
известной в СНГ финансовой пирамиды МММ. В начале 1990-х жертвами
пирамиды стали от 10 до 15 млн человек. Мавроди приговорили к
четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007-го он вышел
на свободу.В январе 2011 года Мавроди создал пирамиду МММ-2011,
которую через год реорганизовали в МММ-2012. Эта пирамида также
рухнула.В апреле 2016 года два миллиона жителей ЮАР пострадали
от финансовой пирамиды Мавроди Republic of Bitcoin.В
декабре 2017 года Мавроди объявил о перезапуске своей
"криптовалюты" Mavro из-за "беспрецедентного роста курса
Bitcoin". Этот проект был запущен в конце 2016 года.
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