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Александр Роджерс. Трагедия в Кемерово: виновный — экономический либерализм
26.03.2018 17:51

 Вчера ко мне в блог набежали совсем уже анонимные боты — свежесозданные за пару часов до написания комментариев, и с никами типа «gcfkeghvydn». И давай дружно писать «А вот что теперь напишет Роджерс про трагедию в Кемерово? Как будет своего Путина выгораживать».

Во-первых, почему это Путин «мой»? Он народный, его народ выбрал (в отличие от самозванного «кандидата от народа»).

Во-вторых, с какой стати я вообще должен писать про пожар в Кемерово? Вроде как я политолог и экономист, к пожарной охране и следственным органам отношения не имею. ТРЦ «Зимняя вишня» тоже я не строил, и владельцем его не являюсь.

Но ладно, если хомячки так настаивают, то напишу. Правда, им не понравится.

Начнём с того, что обвинять в произошедшем государство, Путина и Тулеева — это идиотизм в терминальной стадии. Потому что торговый центр не государственный, не Путина и не Тулеева, а частный.

Поэтому первая претензия — к хозяевам торгового центра. Кстати, следком действует именно в этом направлении — пока задержаны четыре человека, между них арендатор помещения, в котором был эпицентр возгорания, а также руководитель управляющей торговым центром компании. Абсолютно логично.

Между прочим, по текущей информации ответственным за пожарную безопасность в ТЦ «Зимняя вишня» числился человек, который никогда не учился по подобному профилю, а по образованию — повар. Это Путин его туда пристроил или Тулеев?

Либерде совершенно не важно поддержать семьи погибших, помочь в лечении выживших или наказать реальных виновников произошедшего. Единственная их задача — нагнетать против власти.

Строго по показанной в сериале «Спящие-2» методичке — в любой трагедии в стране виноват лично Путин (а всё хорошее происходит исключительно вопреки его воле, как и со Сталиным).

Давайте разберём этот вброс по пунктам:

  1. Губернатор Тулеев вчера ведь день провёл в оперативном штабе по ликвидации последствий пожара (причём узнал я это из открытых источников, так что и «оппозиция» могла бы быть в курсе, если бы захотела). Там, где и должен был быть. Кстати, если бы прихал непосредственно на место, то либерда бы написала, что он пиарится.
  2. Вся Латвия существенно меньше одной Кемеровской области.
  3. Премьер Латвии «ушёл» на повышение в еврокомиссары.
  4. У Тулеева в этом пожаре погибла 11-летняя родственница. Тут бы сочувственно помолчать, но либерда устроила травлю человеку, у которого горе.

Кстати, что-то я в прошлом году не видел возмущения всех этих «гуманных общечеловеков» по поводу гигантского пожара в Лондоне (тогда погибло свыше 80 человек, и примерно столько же обгоревших).

Теперь по поводу техники безопасности. Напомните мне, кто судорожно орёт годами «Прекратите кошмарить бизнес проверками»? Кто добился ?

И ещё один маленький вопрос: кто в своей избирательной кампании заявлял, что нужно отменить все требования ОБЖ, пожарной и санитарной безопасности? У неё ещё мама Нарусова…

Доотменялись?!

Всё произошло потому, что частный бизнес всегда стремится сэкономить издержи, в том числе и на безопасности. Без строгого государственного надзора такие (и другие) катастрофы будут происходить снова и снова.

Это частная собственность виновата в произошедшей трагедии.

Это экономический либерализм виноват в произошедшей трагедии.

P.S. Ну что, либерастики, о чём ещё мне посоветуете написать?

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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