«Бюджетные учреждения и дома отключаются от отопления, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд находится на уровне 8°С или выше», — сообщили УНН в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что подавляющее большинство городских больниц имеют собственные котельные, следовательно могут самостоятельно определить конец отопительного периода, это касается и некоторых школ.

“Однако в целом, если температура ниже 8°С, никто не может отключить бюджетное учреждение по его заявке, ведь действуют санитарные нормы. Отключение бюджетных учреждений происходит на общих основаниях”, — отметили в департаменте ЖКИ.

Относительно ОСМД то, как добавили в департаменте, отключение по желанию вероятно лишь при условии согласия всех жильцов дома. Но на практике такое происходит крайне редко.

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