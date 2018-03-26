В последнее время Россия терпит в Сирии одно репутационное поражение за другим. И скрыть их не удается, будь то обстрел аэродрома, или уничтожение большого количества российских наемников – все как на ладони. А тут ещё и успех Анкары в Африне и вероятная сухопутная операция сил коалиции в районе Даръа, которая если и начнется, то воспрепятствовать ей уже будет невозможно.

Таким образом, если ещё пару лет назад Москва на Сирии устраивала пиар своего геополитического возрождения, поскольку в Украине проект Новороссии провалился и продолжить его, было вероятно лишь при помощи полномасштабного вторжения, то сегодня сакральная сирийская земля становится опасной. Но пиар на крови Кремлю необходим, как один из методов удержания власти внутри самой РФ, а потому, в ближайшее время, с легкой подачи Белокаменной, может возникнуть ещё одна горячая точка. Или же, тлеющий уголь могут раздуть до костра, информирует svodka.net.

Перебирая направления, в которых может на данном поприще себя реализовать кремлевский режим, я остановился лишь на одном регионе, который десятилетиями кровоточит, благодаря, в том числе, и политике Москвы – Нагорный Карабах.

Не так давно, 12-го марта, в Азербайджане прошли широкомасштабные учения, в которых принимали участие 25 тыс военнослужащих (армия Нагорного Карабаха, кстати, 20 тыс человек а Армении 40 тыс), около 250 ББМ, до 1000 артиллерийских и около 50 единиц армейской и фронтовой авиации.

Как мы понимаем, учения это не только повышение навыков военнослужащих, но и демонстрация силы. Силы, которая в последние года, за счет хорошего финансирования Баку, оказывается на стороне ВС Азербайджана, а Армения значительно отстает как по численному составу, так и по возможностям бюджета. Ведь даже закупки вооружений у РФ Ереван вынужден осуществлять через кредиты, предоставляемые самой же Россией.

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Безусловным превосходством Армении над Азербайджаном является находящийся на вооружении ОТРК “Искандер”, способный поражать цели на расстоянии до 500 км (и более). Азербайджан на сегодняшний день ничего не может противопоставить подобному комплексу, хотя и пытается решить данную проблему. В частности, Баку пытался закупить у Минска РСЗО “Полонез”, однако, этой сделке перекрыла кислород Москва и Лукашенко очень быстро ретировался.

В целом, для России Нагорный Карабах это не только возможность удовлетворить свои геополитические потребности, но и пополнить бюджет, за счет поставок оружия, как Армении, так и Азербайджану. Хотя, ситуация с “Полонезами” ярко продемонстрировала попытки Баку искать поставщиков “на стороне”.

Так, у ВС Азербайджана очень разный парк разведывательных машин, между которых африканский “Мародер”, израильский “Абир”, турецкая “Кобра” и др. Среди САУ можно встретить и чешскую “DANA” и израильский “Atmos”.

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Баку пытается отчалить от берегов ВПК РФ и в этом чем-то напоминает Индию. Разумеется, Россия этого позволить не может. Тем более, если с “Полонезами” у неё удалось сорвать сделку, то представим себе ситуацию, когда будет готов к серийному производству украинский ОТРК “Гром-2”, пройдет ли мимо такой возможности Азербайджан?

А потому, пока ещё эта страна находится в глубокой зависимости от экспорта российского оружия и на фоне шатких позиций в Сирии, Москва может пустить Нагорный Карабах по пути контролируемой, активной конфронтации. Это ей позволит одним выстрелом убить целую стаю зайцев, ведь будут решены не только пропагандистские, репутационные, но и финансовые вопросы.

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