По состоянию на 18:00 понедельника, 26 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины было зафиксировано 20 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении из 82-мм минометов и гранатометов боевики били возле Авдеевки. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие соперник применил у Водяного. По защитникам Павлополя и Песок дважды применяли крупнокалиберные пулеметы, а из стрелкового оружия били у Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово, - говорится в сообщении. - На луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. БМП и пулеметы соперник применил неподалеку Новгородского.

Стоит отметить, что в результате вражеского огня украинские воины не пострадали.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, боевики 44 раза обстреляли позиции ВСУ , погиб один украинский военный.

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