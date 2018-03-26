Арестованная Надежда Савченко в СИЗО находится под постоянным видеонаблюдением.

Об этом заявила сестра нардепа Вера, общаясь с журналистами 26 марта, передает со ссылкой на .

"Камеры кругом. Видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего неизвестно. Она попросила одеяло дополнительное, потому что холодно. Помещение не отапливается", - рассказала Вера.

Сестру она после задержания не видела - общаются через адвокатов. В том, что суд удовлетворит апелляционную жалобу, не верит.

"Это ручной суд, ручной судья", - считает Вера.

Надежду Савченко подозревают в подготовке покушения на жизнь президента, премьер-министра, членов правительства, народных депутатов, свержению конституционного строя и сговоре с главарями боевиков ДНР. По информации следствия, она вместе с руководителем центра "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном планировали теракты с помощью оружия, изготовленного в ДНР и завезенного из России.

Сама Савченко назвала свои действия "политической провокацией", которую она организовала, "чтобы власть поняла, что она также смертна".

По словам прокуроров, следственные действия по Савченко не проводились. Она попала под контроль во время фиксирования действий Владимира Рубана.

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