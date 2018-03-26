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Кинах: Порошенко в 2014 году был обязан объявить военное положение в Донецкой и Луганской областях
26.03.2018 18:03
То, что Украина до последнего момента называла трагедию на Донбассе, где задействованы вооруженные силы, антитеррористической операцией, привело к непониманию со стороны международного сообщества, заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман прежний премьер-министр Украины, экс-секретарь СНБО Анатолий Кинах. По его словам, объявить в 2014 году военное положение было не правом, а обязанностью президента Украины Петра Порошенко. Кинах: По мировым стандартам антитеррористическая операция – это операция, которая длится от нескольких часов до нескольких суток Фото: uspp.ua "Могу сказать, что было стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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