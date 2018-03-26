Говорити про трагедію, яка сталася в Кемерово, не хочу. Взагалі не хочу говорити в контексті російських подій.

Давайте згадаємо пожежу у таборі «Вікторія» в Одесі, де загинули діти. Так, зараз ще йдуть судові процеси, і директор табору знаходиться у СІЗО. Вироку чи будь-яких рішень щодо тієї трагедії немає. Але вже зараз можна говорити про директора як про стрілочника, цапа-відбувайла. В будь-якій трагедії завжди є той, з чиєї вини, байдужості чи умислу ця трагедія стала можливою. Але будь-яка закрита система, а система влади саме такою і є, дуже активно захищає тих, хто є її частиною. Маю на увазі представників органів влади, різних контролюючих державних інспекцій, які за своїм функціоналом мали би попереджувати виникнення подібних трагедій.

Що стосується «Вікторії» по Одесі. На час розслідування від посади була відсторонена Олена Буйневич, начальниця Департаменту освіти. Наскільки мені відомо, службове розслідування закінчено. І, наскільки мені відомо, саме Олена Буйневич навіть за функціоналом не має нести відповідальності за будівельні косяки. До її честі, вона сама попросилась у відставку. Що і справді безпрецедентно.

Заступниця міського голови Одеси Зінаїда Цвірінько теж була відсторонена, але під час службової перевірки успішно пішла на пенсію, отримала всі виплати і навряд чи відповідатиме за трагедію. Також повернулись до виконання своїх службових обов’язків інші посадові особи.

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Ще тривають слідчі дії, але я сумніваюсь, що хтось із посадовців буде притягнений до відповідальності.

Безпека в країні уражена не тільки тому, що війна, а й тому, що беспорядок, безвладдя і безвідповідальність стали домінантними речами у суспільстві. Звісно, у світі трапляються подібні трагедії. Питання в тому, які висновки з цього робляться, щоб подібне не ставало системою.

Наші чиновники не переймаються такими речами. Нема стандарту і постійного навчання щодо підготовки громадян на випадок екстрених ситуацій.

В Україні виникла і успішно діє громадська ініціатива щодо надання першої швидкої допомоги. Подібне мало би відбуватися і щодо протипожежних заходів і правил поведінки.

Пропоную тест: кожний із нас, подумайте, чи знаєте ви, що робити, куди рухатися, на випадок, коли вам це потрібно буде зробити екстрено в вашій школі, лікарні, офісу, торговому чи розважальному центрі, на дискотеці. У ресторані і так далі.

Впевнена, що 99% не знають, як це зробити.

Не слід забувати і про високу корупційну складову. У нас будують 25-поверхові будинки, а пожежні драбини дістають максимум до 9-го поверху. Про яку безпеку можна говорити? В Одесі два роки тому загорілися багатоповерхівки ЖК «Гагарін плаза». Добре, що там ще ніхто не жив. Але під’їхати туди пожежні машини просто не могли.

В табір «Вікторія» пожежники приїхали, але не було води.

Який же вихід? Якщо зараз пожежна інспекція почне перевіряти різні приміщення і будинки – їй просто заплатять гроші. У більшості випадків. Почнеться компанійщина, підсумками якої буде збагачення одних і ухиляння від відповідальності інших.

У цивілізованих країнах пожежна інспекція має не каральні функції, а профілактичні і попереджувальні.

У нас же, навіть якщо існують стандарти і норми, їх легко можна обійти за допомогою хабарів, наприклад.

На жаль, ми починаємо говорити про важливі речі, які стосуються людського тільки тоді, як щось стається. І все. Це схоже на короткотривалі кампанії, які нічим не закінчуються. Ситуація в одеському таборі «Вікторія» це тільки підтверджує.

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