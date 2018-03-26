До последнего времени деятельность обществ с ограниченной ответственностью регулировалась нормами закона "О хозяйственных обществах", Гражданского и Хозяйственного кодексов 2003 года, которые не давали возможности гибко принимать управленческие решения, а иногда вовсе блокировали деятельность собственников. В середине марта президент подписал закон "Об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью". Как изменится деятельность компаний после вступления в силу этого закона – в эксклюзивной колонке для издания "ГОРДОН" написал знаток по вопросам корпоративного права и реструктуризации бизнеса в юридической компании ILF Антон Зинчук. Закон "Об обществах с дополнительной и ограниченной ответственностью" президент Петр Порошенко подписал 12 марта на встрече с украинскими и иностранными бизнесменами Фото: president.gov.ua Антон ЗИНЧУК ассоциированный партнер юридической фирмы ILF Проблема выхода из состава общества с ограниченной ответственностью (ООО) была в Украине одной из самых актуальных для их участников. Допустим, несколько друзей/знакомых объединили капиталы для создания бизнеса, а через какое-то время поняли, что не хотят вести дальше дела вместе. Как выйти из ООО и не потерять при этом вложенные когда-то средства?Из этой ситуации традиционно было два пути: продажа своей доли в уставном капитале ООО;

выход из ООО. Эти же пути сохранятся и после вступления в силу закона об ООО. На сегодняшний день документ пока не опубликован, он начнет действовать через три месяца после публикации.Вариант с продажей доли останется без изменений. Продающий свою долю участник в первую очередь будет должен предложить ее совладельцам бизнеса. Если никто из бизнес-партнеров не захочет покупать, можно продавать любому человеку или другой компании – исключительно на тех же условиях, что и для партнеров. Нельзя, например, бизнес-партнеру предложить свою долю за 100 тыс. грн, а продать кому-то другому за 10 тыс., или наоборот. То есть установлено преимущественное право на покупку доли выходящего из состава ООО соучредителя. Кардинально меняется только порядок выхода из ООО.В настоящее время, чтобы выйти из ООО, участнику довольно подать заявление о выходе, послав его на юридический адрес общества, и через три месяца его участие в ООО автоматически прекращается. При этом компания должна выплатить ему часть стоимости активов пропорционально его доле в бизнесе (в уставном капитале общества). Что это означает? ООО считает свои чистые активы: складываются все активы по балансу, и от них отнимаются все обязательства по пассиву баланса. Если есть положительная разница, то соответствующую часть от нее и получает владелец, который выходит из бизнеса. Иногда этот показатель равняется нулю или даже отрицательному числу. В таком случае выходящий участник действительно не получает ничего. Также участник, который выходит, имеет право получить часть чистой прибыли (пропорционально своей доле), если компания ее получила в текущем году.Что изменится после вступления закона в силу?Если ранее участник ни у кого не должен был спрашивать – может он выйти из общества или нет, то теперь участник с долей в 50% и больше сможет выйти из общества только с согласия бизнес-партнеров. Новое правило, конечно, усложняет процедуру выхода, но защищает сам бизнес и его кредиторов. Ведь при выходе участника с крупной долей выводится и значительная часть активов, что может повлиять на существование данного бизнеса в целом.Если сейчас выходящему из ООО выплачивается часть чистых активов, то новый закон предполагает, что выплачиваться должна именно рыночная стоимость доли по результатам независимой оценки. Естественно, в такой ситуации партнеры неохотно будут давать согласие на выход участников с крупными долями – иначе им придется выводить деньги из бизнеса, уменьшая активы.Такие правила, с одной стороны, усложняют жизнь бизнесменам, с другой – ограничивая право собственников больших долей на выход, защищают бизнес и его кредиторов.Поэтому для выхода из ООО участнику с долей более 50% проще будет найти покупателя на свою часть. Или же – если решение покинуть бизнес связано с разногласиями между партнерами – подписывать с другими собственниками компании корпоративный договор, в котором будут урегулированы спорные моменты ведения бизнеса или другие взаимоотношения между участниками.“Мертвые души” – это умершие участники бизнеса, доли которых никто не унаследовал (наследников нет или они от бизнеса отказались). Раньше законодательство не решало этот вопрос.Когда умирал участник с долей 50% и больше, общее собрание как орган управления становилось неработоспособным, ведь для ряда управленческих решений нужно участие 50% + 1 участник: например, сменить директора или увеличить уставной капитал (дофинансировать свою же компанию). Разрешались подобные ситуации разными манипуляциями, в большинстве случаев незаконными.Новый закон разрешает исключить из ООО умершего участника, если в течение года после окончания срока для принятия его наследства не появятся наследники. В результате этого уставной капитал ООО уменьшается (на долю умершего), а доли остальных пропорционально увеличиваются.В целом новый закон делает понятным правовой статус ООО, а отношения между его участниками – более гибкими. Закон снимает ограничение по числу участников, дает им возможность заключать корпоративные договоры между собой, более детально регулирует увеличение уставного капитала. А систему органов управления теперь вообще можно будет "настраивать" под себя, создавая наблюдательный совет, другие управляющие органы, вводить собственные правила работы общего собрания, голосования и так далее.Если все пойдет так, как прописано, закон об ООО действительно сделает Украину более привлекательной для инвесторов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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