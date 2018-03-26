Новозаводской районный суд Чернигова арестовал Назара Красулю, подозреваемого в причинении 2-летней девочке смертельных травм

Его будут держать под стражей в течение 60 суток, передает со ссылкой на .

Полицейские получили из одного из сел района сообщение о внезапной смерти малолетнего ребенка. Впоследствии было установлено, что девочка умерла от тяжелых телесных повреждений - отека головного мозга и субдуральной гематомы.

Ребенка хоронили всем селом. Местные рассказывают, что у нее порван рот, разорванные и обожженные половые органы, многочисленные переломы и гематомы. Ее пытали и насиловали, сообщают активисты # С14_Чернигов.

У погибшей девочки есть старшая 5-летняя сестра. Сейчас она находится в больнице, на ребенке нет живого места. Люди рассказывают, что ее также насиловали и били. Девочка боится мужчин. Детей не выпускали на улицу в течение 3 месяцев. Социальным службам до того не было никакого дела. Алкоголичка-мать исправно ежемесячно получала 7 тысяч гривен и пропивала их с садистом собственных детей.

Активисты требуют эксгумации тела и проведения повторной независимой экспертизы с привлечением экспертов из областного центра. Лишения матери родительских прав и привлечения его к ответственности как сообщницы тяжких преступлений. Пожизненного заключения для Назара Красули. Увольнения и привлечения к ответственности директора Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Нежинской Елены Подпориной. Если реакции не будет - обещают устроить массовые акции протеста.

В селе Новая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области исчезла 6-летняя девочка. Ребенок играл на улице с детьми. Затем к ним подошел неизвестный мужчина и представился по имени Александр. Он попросил кого-то из детей показать ему, где находится лес. За эту услугу неизвестный пообещал дать конфеты. 6-летняя девочка согласилась показать дорогу. После этого она домой не вернулась. Поиски в лесу продолжались всю ночь и не прекращались до рассвета. Затем внимание розыскной группы привлек свежий насыпь земли, присыпанный ветвями. Когда правоохранители стали откапывать, то увидели волосы и руку девочки. Ребенок был мертвым и полностью обнаженным. По предварительным выводам экспертизы, смерть наступила в результате удушения. Также установили, что ребенка изнасиловали.

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