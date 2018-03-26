|Какие улучшенные танки получит ВСУ
|26.03.2018 18:17
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Руководство концерна «Укроборонпром» после окончания контракта на поставку основных боевых танков «Оплот-Т» в Таиланд настроилось на производство танков для нужд ВСУ.
С таким заявлением выступил гендиректор концерна Павел Букин, информирует svodka.net.
По его словам, реализация «тайского контракта» позволила украинской стороне аккумулировать валютные поступления в бюджет и загрузить производственные мощности предприятий концерна.
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