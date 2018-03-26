На победу сборной Украины по футболу в матче против сборной Японии авторитетная букмекерская контора William Hill принимает ставки с коэффициентом 2,50, на победу японской команды – 2,87. Сборная Украины по футболу проведет второй контрольный матч в 2018 году Фото: National Football Team Of Ukraine / Facebook На победу украинской сборной ставки принимаются с коэффициентом 2,50, на ничью – 3,20, на победу японской команды – 2,87 (чем ближе коэффициент к единице, тем выше вероятность, что это произойдет).Наиболее возможный счет, по версии букмекеров, – 1:0 в пользу Украины (коэффициент 7,50), 0:1 в пользу Японии (8,0) или ничья 1:1 (6,50).Товарищеский матч Япония – Украина пройдет 27 марта в Бельгии. Начало встречи в 15.20.Это будет второй матч сборной Украины в 2018 году. 23 марта украинцы сыграли вничью со сборной Саудовской Аравии (1:1). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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