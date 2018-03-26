Украина ожидает получить более 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза летом этого года. Об этом в интервью изданию EU Observer заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, передает

На фоне непрекращающейся борьбы с коррупцией Киев надеется до июля получить от ЕС более 500 млн евро, заявил Данилюк.

"Надеюсь, это будет еще в июне, я действительно надеюсь на это", - заявил украинский министр финансов.

Этот транш будет частью 1 млрд евро программы макрофинансовой помощи, которую Еврокомиссия предложила Украине для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

ЕС отказал в последнем транше программы помощи Украине за 2017 год из-за задержек новой ИТ-системы для проверки деклараций активов госслужащих (е-декларирования - ред.).

"Она в процессе", - сказал Данилюк.

Как сообщал Еврокомиссия предложила миллиард евро макрофинансовой помощи Украине.

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