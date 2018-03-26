Комик Джимми Карр, звезда телесериалов Кэтрин Тилзли и британский телеведущий Джонатан Росс получили солидные вознаграждения за появление в благотворительном выпуске телешоу Catchphrase («Крылатая фраза»), сообщает таблоид The Sun.

По информации издания, знаменитостям заплатили в качестве гонорара до пяти тысяч фунтов стерлингов. Росс заявил, что направит эти деньги на благотворительность. «Неясно, поступили ли так же другие звезды», — пишет газета, информирует svodka.net.

Источник The Sun на канале ITV, где выходит шоу, сказал, что для него стало неожиданностью, что за участие в подобном мероприятии телезвезды получали деньги. Официальный представитель канала отказался обсуждать условия сотрудничества со знаменитостями. «Мы никогда не обсуждаем контракты с артистами», — заявили на ITV.

Catchphrase выходит на телевидении с 1986 года. Ее условия менялись, в данный момент по правилам шоу участник должен отгадать зашифрованное крылатое выражение. Победитель получает деньги, заработанные за каждое отгаданное выражение.

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