Трагедия в торговом центре "Зимняя вишня" унесла более 60 человеческих жизней, 11 пострадавших оказались в больнице, некоторые в тяжелом состоянии, между них есть мальчик, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с 4 этажа – он остался в живых один из всей своей семьи. В зале, где шел мультфильм, погиб целый класс вместе со своей руководительницей. Судьба более 10 человек остается неизвестной.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям, задержаны руководитель управляющей компании, обслуживавшей торговый центр, и арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, директор компании, которая отвечает за пожарную безопасность, директор торгового центра Надежда Судденок, ее заместитель по безопасности и еще один менеджер. Один из задержанных, который, по данным телеграм-канала Mash, отвечал за систему пожарной безопасности, не имеет даже специального образования и никогда до этого не работал со сложной техникой, по образованию он – повар.

Как становится известно, одной из возможных причин трагедии стало возгорание в детском центре, а именно могли загореться поролоновые кубики в "мягком бассейне" – предварительно, из-за проводки, поджога (баловались подростки) или случайно упавшей свечки с торта, хотя очевидцы говорят о том, что огонь стал распространяться сразу в нескольких местах. В любом случае – помещения верхнего этажа тут же заволокло едким дымом от поролона и пластика.

Очередной "Хромой лошади" можно было избежать, если бы сразу сработала система пожаротушения, а запасные выходы не оказались закрыты. Неужели на местах не были учтены уроки прошлой трагедии или это плоды общего халатного отношения к безопасности после реформирования пожарного надзора?

"Нет, это не вторая "Хромая лошадь", это значительно страшнее, – говорит в беседе с руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. – Потому что, во-первых, погибли дети; во-вторых, как я понимаю, еще неизвестно, где пострадало больше людей, количество здесь еще неизвестно; в-третьих, "Хромая лошадь" – это был клуб для узкой прослойки общества, субкультурное заведение, а здесь посетителями были самые обычные люди среднего достатка. Даже какой-то класс сельской школы там погиб практически полностью, насколько можно судить по обрывочным сообщениям. Так что это значительно страшнее".

Особенность торгового центра "Зимняя вишня" в том, что это перестроенное бывшее промышленное задние, ранее на этой территории находился комбинат, не предназначенный изначально для большого скопления людей (особенно в верхних этажах). Большой вопрос вызывают пожарные лестницы, точнее, их отсутствие (почему выходы были заблокированы, выясняется). По некоторым данным, высокий этаж, где располагались два кинотеатра (и где погибли дети) был связан с выходом вообще лишь одним лифтом.

Из переговоров спасателей стало ясно, что к 4 этажу доступ был блокирован практически сразу после начала пожара, ведь на самый большой объект — детский развлекательный центр, откуда и мог начаться пожар, - приходится только одна лестница. Именно следовательно люди были вынуждены прыгать из окон. Что это, халатность ответственных лиц или уже настоящее преступление?

"Люди, чьи подписи стоят под вводом здания в эксплуатацию, и все люди, которые должны были по долгу службы испытывать это здание в течение пяти лет, как оно эксплуатируется, и все люди, которые вообще хотя как-то курируют данную сферу и в городе, и области, – они уже виновны. А те, чьи подписи стоят, они уже должны сидеть, и не очень понятно, почему только этого ещё нет", – говорит Михаил Делягин.

Конструкции перепрофилированного здания оказались ненадежными, и четвертый этаж, после начала пожара, просто провалился на третий. Затрудняли и иногда даже полностью останавливали деятельность спасателей по поиску детей такие факторы, как излишнее задымление, отвечали ли нормам пожарной безопасности облицовка и утеплитель здания, остается на совести тех, кто проводил проверку торгового центра, но, судя по всему, они были легковоспламеняемыми. Есть вопросы и к самим огнеборцам.

"Дальше – вопрос к пожарным. Пожарные уже объяснили, что это считается предприятием малого бизнеса, и они не имеют права туда зайти. Очень простой вопрос: первое, а кто признал объект площадью 1,5 тыс. кв. м предприятием малого бизнеса, и сколько ему за это заплатили, и на основании чего и где все эти люди? Потому что надзор-то должен осуществляться постоянный. Напоминаю, что есть ещё такое явление, как архитектурный надзор. Если действительно не было лестницы на третий этаж, как говорят сейчас, то главный архитектор города должен быть тоже под стражей. Пожарные не имели права войти – "отлично", но где рапорт руководству пожарной организации, что это не малый бизнес и что эта ситуация чревата последствиями?" – говорит Михаил Делягин.

Также один из главных факторов такого количества пострадавших и погибших – это эвакуация, а, точнее, практически полное ее отсутствие. Спасательная операция, которая должна была быть организована менеджерами или охраной здания, не была организована не то что на невысоком уровне – она не была организована вообще. Очевидцы в голос заявляют, что не слышали элементарной сирены, предупреждающей о пожаре. А охрана просто исчезала с места, не предупредив посетителей магазинов об опасности, также люди, выжившие в катастрофе, жаловались на отсутствие огнетушителей и противогазов. Люди самостоятельно пытались выводить детей, но уже было слишком поздно – к верхним этажам пройти оказалось невозможно.

"Если бы сработала пожарная тревога, никто бы не пострадал, я о пожаре вообще узнал только когда на втором этаже повернул голову и увидел все в дыму, и только тогда начал выходить, а те, кто в сауне или в кинотеатре сидели? А родители, которые оставили своих детей, а сами ушли, а потом из-за толпы не смогли забраться по лестнице? Я был в зоомагазине, там даже охранник никого не предупредил, а просто куда-то то пошёл, хорошо, что кто-то заорал, иначе жертв было бы больше", – написал в соцсетях один из очевидцев.

Повторим, что, тем не менее, центр совсем недавно с успехом прошел проверку на пожаробезопасность. Как это было вероятно? Ряд экспертов ссылается на то, что сейчас методика проверки нигде не прописана, есть только общий свод правил.

"Я абсолютно убежден, что сейчас, в понедельник, уже по всей стране пожарные побежали испытывать торговые центры и другие крупные объекты, а некоторая часть этих пожарных пошла не испытывать, а "собирать дань". Они не знают, что испытывать и как испытывать, потому что, как нам по радио рассказал пожарный, специальности уже такой почти нет; и самое главное, что все уже научены горьким опытом, что если пытаться бодаться с "малыми бизнесменами", которые владеют колоссальными торговыми центрами, то можно с работы вылететь в лучшем случае. В худшем – не пережить свои претензии," – комментирует ситуацию Михаил Делягин.

Есть подозрения, что здание было перестроено вообще без учета пожарной безопасности. И почему-то никто не обратил внимания на слишком хорошо возгораемый утеплитель, который стал причиной высокой задымленности. Все же, кто должен был знать об особенностях объекта, предназначенного для времяпрепровождения детей, и отвечать за это?

Печально, но факт: на многие недоработки в системе пожарной безопасности закрываются глаза. Например, почему детский центр, фудкорт и кинозалы, рассчитанные на сотни мест, в торговых центрах всегда находятся на самом верхнем этаже, ведь это нелогично? Тут даже не логика, а закон выступает против торговых центров - согласно СНиП 31-06-2009 (актуализированная редакция ),"детские игровые зоны следует размещать не выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода" (5.42)

Но прибыль важнее безопасности. Арендатор платит за большую "проходимость" мимо его магазинов, потому руководство торговых центров все развлекательные залы и кинотеатры размещает с таким расчетом, чтобы потоки посетителей двигались зигзагами, так ориентированные на получение большей выгоды бизнесмены мотивируют людей пройтись по всей территории ТЦ, мимо максимального количества магазинов – с первого (нулевого) до самого верхнего этажа. Все эти лабиринты в условиях пожара становятся косвенным фактором гибели людей. Но разве кто-то из пожарного надзора обратит на это внимание при проверке?

Эксперт Михаил Делягин напоминает о том, что у нас в стране из-за реформирования системы пожарного надзора произошло, по сути дела, ее уничтожение. Если обращаться к примерам прошлого – в советское время было регламентировано четкое деление специалистов – были те, кто непосредственно ездил гасить пожар, и были отдельные профильные специалисты, которые занимались вопросами пожарной безопасности. Ведь сами огнеборцы могут не знать нюансов проверки.

"Как какой пластик горит, какой не горит – определяют такие специалисты, они же должны проводить тренировки со службой безопасности и менеджерами соответствующих объектов, то есть люди, которые знают все требования и умеют их применять, испытывать. Сейчас, когда я слышу, что пожарные, которые тушат, ездят на все эти проверки – сильно удивляюсь, а что они могут проверить? Понятно, что пожарный в этом разбирается лучше, чем мы с вами, но всё же хуже, чем специалист в области предупреждения возгораний. Это не его работа – у него другая работа", – говорит знаток.

Действительно, в торговом центре "Зимняя вишня" горел пластик, хорошо возгораемый утеплитель, и это оказалось неприятной новостью для спасателей, долгое время они не могли преступить к поискам людей на четвертом и третьем этажах, где оказались заблокированы дети. Причина, почему в кинотеатре закрыли детей, шокирует и является особой темой. Посетители в кинозале "Зимней вишни" оказались в огненной ловушке. Почему выход из зала, в котором транслировали мультфильм, был закрыт? Большим ударом стало сообщение и о том, что найдены тела детей у эвакуационных дверей – они шли правильно, но погибли у закрытых дверей пожарной лестницы.

"Следующий вопрос – к руководству торгового центра. Полное отсутствие контроля, полное отсутствие вообще какой бы то ни было выучки персонала – почему погибли дети? Потому что их билетёрша заперла железной противопожарной дверью здания и ушла куда-то гулять. И уже когда пожар начался, естественно, не вернулась. Это преступление. Получается, она, по сути, убила детей. И так далее – таких людей там очень-очень много", – комментирует ситуацию Михаил Делягин.

Сейчас жители города устроили у ТЦ мемориал по погибшим, число которых с каждым часом растет. Пока продолжается разбор обломков после пожара. Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, называла причиной трагедии халатность, несоблюдение прописанных норм пожарной безопасности. Но гораздо интересней, что скажет омбудсмен по защите бизнеса? Виноваты ли надзорные каникулы, которые позволили малому бизнесу совершать все указанные нарушения и продолжит ли власть стратегию Дмитрия Медведева "не кошмарить бизнес"? Генеральный директор "Зимней вишни" задержан, а хозяин здания живет в Австралии, но кто виноват реально в этом преступлении?

"Мне очень хочется сейчас услышать нашего омбудсмена по защите бизнеса – как он сейчас выйдет и будет говорить о том, что нужно еще больше сократить масштабы проверок бизнеса? Что "святых предпринимателей проверяют подлые пожарные, и от этого все наши беды – и экономика не развивается", – говорит Михаил Делягин. – И если с этим не начать разбираться, то это будет повторяться в самых кошмарных формах. Невозможно было представить, что детей запрут в зрительных залах, невозможно было представить, что в торговых центрах не может быть лестницы, невозможно было представить, что торговый центр облицуют не просто горючим пластиком, а пластиком, который горит, как мячики от пинг-понга".

После аналогичной трагедии в Перми начались крупные кадровые изменения – правительство Пермского края объявило о сложении полномочий. Что же происходит в Кемерово? Возникают вопросы, почему на место трагедии не прибыл губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. По некоторым данным, в пожаре погибла его одиннадцатилетняя родственница (степень родства не указывается).

"Считаю совершенно некорректными разговоры об отставке Тулеева в связи с этой трагедией, потому что на самом деле ещё предстоит расследование происшествия и, как я понимаю, в основном это вина владельца торгового центра и тех, кто в руководстве Кемерово давал владельцу разрешения для эксплуатации этого центра, – говорит в беседе с Накануне.RU политолог Максим Жаров. – Хочу отдельно отметить, что эти разговоры как раз провоцируются из Москвы, как раз теми, кто, я так понимаю, летом прошлого года хотел, чтобы Тулеев ушёл в отставку досрочно".

"И, кстати говоря, интересно, что у нас там с мэром города Кемерово. А он где? Почему он не пришел хотя бы просто почтить память погибших детей? У него-то со здоровьем, вроде, все в порядке. Где он? Они все разбежались, попрятались, как крысы по норам, и думают, что пронесет в очередной раз. Надо сделать так, чтобы не пронесло, – говорит Михаил Делягин. – Уроки пожара в ИНИОНе не были учтены, уроки пожаров в "Хромой лошади" не были учтены. Если из этого опять будут сделаны формальные выводы, а не реальные, то это будет продолжаться. Потому что ради денег бизнес готов убивать детей и своих, и чужих".

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