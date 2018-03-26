В Турции СМИ опубликовали видео инцидента, произошедшего в конце февраля в стамбульском метрополитене. Об этом сообщает News Turk .

НА видеоролике видно, как полотно движущегося вниз эскалатора, на котором находились люди, неожиданно обвалилось.

Эскалатор остановился и людям пришлось спускаться самостоятельно. Когда один из пассажиров, держась за поручень, ступил на ступени, механизм под лентой сработал в обратную сторону и лента эскалатора оборвалась.

Пострадавшего, которым оказался локальный житель Мехмет Али Эрик, спасали около часа, после чего он с серьезными травмами был доставлен в больницу.

Как сообщал svodka.net.uа, житель США из Калифорнии Майк Хьюз совершил полет на собственной ракете с паровой тягой.

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