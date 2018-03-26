Недавно ученые обнаружили, что Большое Тихоокеанское мусорное пятно — теперь в три раза больше Франции и демонстрирует признаки экспоненциального роста. В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature , ученые подробно анализируют мусорное пятно, приложив огромные усилия для его обследования, которое потребовало двух самолетов и 18 лодок.

«Мы хотели иметь четкую и точную картину того, как выглядит пятно» , — сказал в интервью Washington Post Лоран Лебретон, ведущий автор исследования и ведущий океанограф фонда «Очистка океана» (Ocean Cleanup) . Согласно исследованию, масса мусорного пятна в четыре-шестнадцать раз больше, чем считалось ранее, что подчеркивает необходимость борьбы с глобальным загрязнением пластиковыми отходами, информирует svodka.net.

Фонд «Очистка океана» сотрудничал с учеными из Новой Зеландии , США, Великобритании, Франции, Германии и Дании. В исследовании содержится подробный отчет о массовой концентрации мусора в пятне. Хотя масса мусорного пятна растет, в исследовании делается вывод о том, что его площадь остается относительно стабильной. Это означает, что пятно просто становится более плотным.

В исследовании также было установлено, что 46% массы Тихоокеанского мусорного пятна составляют рыболовные сети. «Это говорит о том, что мы можем недооценивать, то какое количество обломков рыболовных снастей плавает в океанах», — сказал Челси Рохман, доцент Университета Торонто, изучающий морской пластик.

«Запутывание и удушение в сетях — это один из самых ужасных эффектов, которые мы наблюдаем». Кроме только мусора, плавающего в пятне, ученые понимают, что большая часть пластикового мусора тонет, а эффект от этого процесса может быть значительно хуже.

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