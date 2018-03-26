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причину негативных настроений в украинском обществе, всех
недовольных политикой президента просто объявили врагами, отметил
журналист Денис Казанский." , "keywords": "Юлия Тимошенко, Петр
Порошенко, Денис Казанский, Юрий Бирюков" } Денис Казанский
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- Денис Казанский
- Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно
вообще ничего не делать до выборов
Украинский журналист.
все материалы автора →
Тимошенко очень повезло с оппонентами. В принципе, ей можно
вообще ничего не делать до выборов
Сегодня 19.27 | комментариев: Прочитал пост советника президента
Юрия Бирюкова, в котором он назвал критиков власти "зрадофилами" и
"врагами". Что сказать. Юлии Тимошенко очень повезло с оппонентами.
В принципе, ей можно вообще ничего не делать до выборов,
предоставив возможность президенту и его команде самим выкопать
себе политическую могилу.Я говорю об этом с сожалением, потому что
я не хочу видеть Тимошенко президентом. Но как быть, если команда
Порошенко делает ей такие подарки? Вместо того, чтобы выяснить
причину негативных настроений, идти к людям и разговаривать с ними,
всех недовольных политикой президента просто объявляют врагами.Юлия
Тимошенко, какой бы двуличной и коррумпированной она не была, на
этом фоне всегда будет выглядеть выгоднее, потому что она не
объявляет избирателей "гигантской толпой идиотов и врагов". Даже
когда проиграла выборы и села в тюрьму – не объявляла. Можно
сколько угодно обижаться по поводу ее неискренности и популизма, но
добрые слова людям всегда будут приятнее, чем оскорбления. И
советнику президента стыдно не знать таких элементарных вещей.О
том, что охранители, вроде Бирюкова и Олешко, наносят Порошенко
больше вреда, чем пользы, написали уже немало и без меня. Но тут
просто эпический случай. Люди абсолютно не чувствуют, чем живет
общество, находятся в оторванном от реальности оранжерейном мире, и
злятся, что "народ плохой". А потом удивляются, почему граждане
больше верят словам про "зубожіння і геноцид", чем плану
"Витрина".Шельмуя всех несогласных, обзывая всех критиков
президента, включая журналистов, "агентами Кремля", оправдывая
самые глупые ошибки власти, команда охранителей только вредит
Порошенко. Такие посты, как у Бирюкова, не сделают власть
популярнее, зато радикализуют оппозицию. Отвращают от Порошенко его
умеренных оппонентов и вообще разумных людей, которые не склонны
ставить знак равенства между политиком и государством. Удивительно,
как консультанты ПАПа могут не понимать таких простых вещей. Там же
работает целая команда политтехнологов. За что они вообще деньги
получают?
Источник: Денис Казанский / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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